Schon bald 25 % mehr Gewinnbeteiligung: Diese 2 US-Aktien haben gerade ein regelrechtes Dividendenfeuerwerk gezündet!

In den momentan etwas rauen Zeiten kann es durchaus hilfreich sein, noch etwas Geld nebenher zu verdienen. Noch besser ist es natürlich, wenn es sich dabei im Idealfall um ein passives Zusatzeinkommen handelt.

Sehr gut für einen passiven Geldfluss sind hier ja unter anderem Dividenden geeignet. Vor allem auch, weil ihre Auszahlungen in der Regel relativ konstant erfolgen. Noch besser ist es aber, wenn sich bei der Ausschüttung über die Jahre ein gewisser Anstieg erkennen lässt.

Sollte dies für dich interessant klingen, dann könnten dich eventuell die folgenden zwei US-Aktien begeistern. Denn die beiden dahinterstehenden Firmen haben gerade erst eine Dividendenerhöhung von 25 % bekannt gegeben.

Global Industrial

Die amerikanische Firma Global Industrial Company (WKN: A3CSK3) wurde bereits vor 75 Jahren gegründet und hat ihren Hauptsitz in Port Washington, New York. Es handelt sich bei dem Unternehmen um einen Industrievertriebshändler mit mehr als 1 Mio. Produkten im Portfolio.

Darunter lassen sich beispielsweise Lagersysteme und Regale, Werkbänke, Ladentische, Pumpen oder auch Verpackungsmaterial und auch diverses Zubehör finden. Verkauft werden diese Dinge aber nicht nur an andere Firmen, sondern es gehören auch Bildungsorganisationen sowie Regierungsbehörden zu den Kunden von Global Industrial.

Mit einem Börsenwert von 1,67 Mrd. US-Dollar zählt Global Industrial eher zu den etwas kleineren Unternehmen auf dem amerikanischen Kurszettel. Im letzten Jahr konnte es einen Umsatz von 1,27 Mrd. US-Dollar und ein operatives Ergebnis von 96,5 Mio. US-Dollar erzielen.

Obwohl das damit generierte Ergebnis je Aktie (EPS) mit 1,84 US-Dollar etwas niedriger ausfiel als 2022, hat Global Industrial mit der Vorlage der Jahreszahlen eine Anhebung seiner Dividende um 25 % erklärt. Und so werden die Aktionäre ab jetzt statt 0,20 US-Dollar nun alle drei Monate eine Ausschüttung von 0,25 US-Dollar je Aktie erhalten.

Was sich aufs Jahr gerechnet, also zu einer Gesamtdividende von 1,00 US-Dollar summiert. Ins Verhältnis zum EPS gesetzt, lässt sich hier aber nur eine recht moderate Ausschüttungsquote von 54 % ermitteln. Womit die Dividende meiner Ansicht nach also auf einem soliden Fundament stehen sollte.

Werfen wir als Letztes aber noch einen Blick auf zwei Kennzahlen. Da wäre zum einen das KGV, für das sich beim derzeitigen Aktienkurs von 44,29 US-Dollar (04.03.2024) einen Wert von 24 errechnet. Zum anderen ist natürlich auch die Dividendenrendite eine wichtige Größe und hier sind es im Moment 2,26 %, welche uns die Papiere von Global Industrial aktuell bieten.

Domino’s Pizza

Das zweite Unternehmen, welches gerade eine signifikante Dividendenanhebung mitgeteilt hat, ist wahrscheinlich hierzulande wesentlich bekannter als unser erster Kandidat. Denn mit Domino’s Pizza (WKN: A0B6VQ) geht es immerhin um den Weltmarktführer, der jährlich 30 Mio. Pizzen zubereitet und auch in Deutschland mit rund 420 Schnellrestaurants vertreten ist.

Auch bei Domino’s Pizza geht es mit der Ausschüttung also weiter nach oben. Die Quartalsdividende wird um gut 25 % erhöht, was bedeutet, dass am 29.03.2024 nun 1,51 US-Dollar je Aktie (zuvor 1,21 US-Dollar) an die Investoren ausgezahlt werden. Schauen wir auch hier auf die Gesamtjahresdividende, die sich jetzt also auf 6,04 US-Dollar je Anteilsschein beläuft.

Ein kleiner Wermutstropfen könnte allerdings sein, dass trotz der tollen Steigerung die Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs nur 1,35 % beträgt. Dies sollte aber interessierte Investoren keineswegs abschrecken. Denn bei Domino’s Pizza kann man eine sehr hohe Steigerungsrate erkennen.

Alleine in den letzten zehn Jahren ist die Dividende um stolze 504 % angestiegen. Was immerhin einer durchschnittlichen jährlichen Anhebung von 19,7 % gleichkommt. Angenommen, es würde in diesem Tempo weitergehen, beliefe sich die persönliche Dividendenrendite auf das heute eingesetzte Kapital 2034 dann schon auf 8,16 %.

Domino’s Pizza hat im letzten Jahr 14,66 US-Dollar je Aktie verdient. Bei einer in 2023 gezahlten Dividende von insgesamt 4,84 US-Dollar je Aktie entspricht dies also einer Ausschüttungsquote von lediglich 33 %. Laut den Experten von MarketScreener könnte der Pizza-Spezialist in diesem Jahr ein EPS von 15,79 US-Dollar erwirtschaften. Womit sich für die aktuelle Dividende dann ein Ausschüttungsverhältnis von 38 % ergeben würde.

Aber auch mittelfristig soll der Gewinn je Aktie weiter ansteigen und 2026 dann schließlich bei einem Betrag von fast 20 US-Dollar liegen. Somit könnte dies selbstredend auch für die Dividende von Domino’s Pizza weitere Steigerungen bedeuten.

Die Aktie des Pizza-Unternehmens ist gut in das neue Jahr gestartet und notiert aktuell mit 447,59 US-Dollar (04.03.2024) rund 8 % höher als noch Anfang Januar. Wenn wir uns hier die Zehn-Jahres-Performance betrachten, können wir übrigens einen Kursanstieg von insgesamt 463 % ablesen. Womit also tatsächlich die Dividende in diesem Zeitraum stärker angestiegen ist als der Aktienkurs.

Trotz allem sind natürlich beide Ergebnisse als äußerst zufriedenstellend zu werten. Die Domino’s-Aktie könnte meines Erachtens deshalb nicht nur für Dividendeninvestoren, sondern auch für alle anderen langfristig orientierten und auf Kursgewinne fixierte Anleger eventuell interessant aussehen.

