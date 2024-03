Wolters Kluwer CCH® Tagetik Expert Solution ist führend in der BARC Financial Consolidation Survey

CCH Tagetik Expertenlösung erreicht Spitzenplatz in elf Kategorien

Wolters Kluwer, ein weltweit führender Anbieter von Informationen, Software und Dienstleistungen für Fachleute, gibt heute bekannt, dass seine CCH Tagetik ® Expertenlösungim Financial Consolidation Survey 24, einem neuen jährlichen Bericht von BARC, einem der führenden europäischen Analystenhäuser für Unternehmenssoftware, eine führende Position einnimmt.

Ralf Gärtner, Senior-Vizepräsident und Geschäftsführer für Corporate Performance & ESG, Wolters Kluwer, sagte: "Unsere führende Position in diesem neuen Bericht ist eine wichtige Anerkennung unseres Engagements für kontinuierliche Innovation und hervorragende Produktentwicklung. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, die digitale Transformation voranzutreiben und auf wichtige Daten und Erkenntnisse zuzugreifen, um Leistung zu erbringen und Risiken zu managen."

Der Financial Consolidation Survey 24 basiert auf den Ergebnissen einer der weltweit größten und umfassendsten Umfragen unter Anwendern von Finanzkonsolidierungssoftware, die von September bis Oktober 2023 durchgeführt wurde. CCH Tagetik hat in elf Kategorien, darunter Funktionalität, Financial Reporting/Disclosure Management und Preis-Leistungs-Verhältnis, den ersten Platz belegt und damit seine Stärken unter Beweis gestellt. Der Bericht unterstreicht auch, dass 95% der Befragten CCH Tagetik definitiv oder wahrscheinlich weiterempfehlen würden.

Dr. Christian Fuchs, BARC leitender Daten- & Analytikanalyst, kommentierte: "Unsere Umfrage zur Finanzkonsolidierung spiegelt die hohe Zufriedenheit der Kunden mit den CCH Tagetik-Lösungen wider. Es ist eine beachtliche Leistung, in elf Kategorien auf dem ersten Platz gelandet zu sein, was die führende Position des Produkts im Softwaremarkt unterstreicht.

Diese Anerkennung fügt sich in die Reihe der Auszeichnungen ein, die Wolters Kluwer für seine Lösungen zur Finanzkonsolidierung erhalten hat. Zuletzt wurde Wolters Kluwer als führend im Gartner® Magic Quadrant" für 2023 für seine CCH Tagetik Financial Close and Consolidation Solutionbenannt.

CCH Tagetik ist Teil des Geschäftsbereichs Corporate Performance & ESG (CP & ESG) von Wolters Kluwer und wird von CEO Karen Abramson geleitet. Der Geschäftsbereich ist der weltweit führende Anbieter von integrierten Softwarelösungen für EHS, Environmental, Social und Governance (ESG) sowie Governance, Risk und Compliance (GRC). Durch innovative Technologien und einzigartiges Fachwissen ermöglicht Wolters Kluwer CP & ESG Führungskräften, fundierte, strategische Entscheidungen zu treffen, die den Wandel, die Leistung und das Risikomanagement für eine nachhaltige und widerstandsfähige Welt fördern.

Weitere Informationen zu The Financial Consolidation Survey 24 und BARC finden Sie hier: https://barc.com/de/reviews/ , https://barc.com/de/reviews/data-tools/ und www.bi-survey.com .

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT:WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen für Fachleute in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuern und Rechnungswesen, Finanz- und Unternehmens-Compliance, Recht und Regulierung, Unternehmensperformance und ESG. Wir helfen unseren Kunden jeden Tag, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die fundiertes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen kombinieren.

Wolters Kluwer verzeichnete 2023 einen Jahresumsatz von 5,6 Milliarden Euro. Die Gruppe bedient Kunden in über 180 Ländern, unterhält Niederlassungen in über 40 Ländern und beschäftigt weltweit etwa 21.400 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wolterskluwer.com , folgen Sie uns auf LinkedIn , Facebook , YouTube und Instagram .

