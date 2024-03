Douglas steht vor dem IPO: Ist das eine Chance für Anleger?

Die Spanne für den Emissionskurs 26 zu 30 Euro ist vertretbar und dürfte zu einem ordentlichen Verlauf des Börsenganges führen. Douglas ist nicht aufregend, aber ein interessanter Bestandteil des deutschen Börsenhimmels. Ein Mitgehen macht deshalb Sinn.

Zalando nach den Zahlen: Ist das der lang erwartete Befreiungsschlag?

Das Geschäftsmodell stimmt, aber eine nachhaltige Rentabilität ist nur sehr schwer zu erreichen. Die Ergebnisverbesserungen sind anerkennenswert, aber auf Dauer lässt sich in diesem Sektor ein stabiles Ergebnis pro Jahr nur sehr schwer erzielen.

Für über 10 Milliarden Euro Umsatz akzeptiert der Markt einen Wert von knapp 6 Milliarden Euro. Das KGV für die Gewinntaxe dieses Jahres liegt hier bei 26,5. Angemessen wären 18 als Obergrenze. Nach dem Freudensprung des Kurses um 17,8 Prozent am Mittwoch schaue ich zu.

Nächste Woche veröffentlicht Porsche Zahlen: Was erwarten und wozu raten Sie?

Porsche meldete soeben eine rückläufige Gewinnmarge, aber der Kurs reagierte zunächst mit plus acht Prozent. Anschließend wieder ein Minus von 3,6 Prozent. Die entscheidende Frage: Kann Porsche die Ergebnisse von Ferrari erreichen?

Gemessen am Umsatz würde Porsche doppelt so viel wert sein müssen. Von der Produktqualität her lässt sich so etwas annehmen, aber dafür fehlt der Sexappeal der Italiener.

Ein KGV von knapp 16 für die aktuellen Gewinnschätzungen ist dennoch eine brauchbare Grundlage für ein Investment. Die Spitzenkurse von 121 Euro lassen sich nicht wieder erreichen. Auf der Ausgangsbasis 85/90 Euro ist Porsche dennoch eine Wette wert. Auf das gekonnte Marketing kommt es an!