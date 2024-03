Fed-Zinsentscheid am Mittwoch - bringt Powell neue Impulse?

Rückblick:

Das charttechnische Fazit des jüngsten Wochenausblicks vom vergangenen Montag lautete wie folgt:

Neues Aufwärtspotenzial entsteht erst bei einem Überwinden der horizontalen Widerstandszone (rot im Chart unten) im Bereich der 1,10-Dollar-Marke. Bis dahin ist zunächst tendenziell ein Rücksetzer in den Bereich 1,0880/95 Dollar zu favorisieren. Diese Zone fungiert aktuell als entscheidende Unterstützung für die Käuferseite.

Nach einer kleineren Erholungsbewegung in der ersten Wochenhälfte brachte das Paar den avisierten Rücksetzer in den Zielbereich auf der Unterseite, das Wochentief lag um 1,0874 Dollar. Was steht in den kommenden Handelstagen ins Haus?

Ausblick:

Nach den etwas höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten in der abgelaufenen Handelswoche rücken nun in den kommenden Handelstagen wieder die geldpolitischen Entscheidungsträger ins Rampenlicht. Am Donnerstag kommt die Bank of England mit ihrer Zinsentscheidung und am Mittwochabend steht der vielbeachtete Zinsentscheid der US-Notenbank ins Haus.

Diesmal nicht wie gewohnt um 20 Uhr sondern auf Grund der Sommerzeit in den USA bereits um 19 Uhr MEZ. Der Markt geht von einem unveränderten Leitzins aus. Es wird somit für Mittwoch kein Zinsschritt erwartet.

Entscheidend wird daher, was Fed-Chef Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz ab 19:30 Uhr erzählen wird.

Charttechnischer Ausblick:

Die angesprochene Unterstützung um 1,0880 Dollar hat bislang gehalten, könnte allerdings im Wochenverlauf erneut unter Druck geraten.

Auf der Oberseite hat sich im Bereich um 1,0920 Dollar und um den kurzfristigen Abwärtstrend im Stundenchart ein Widerstand im Chartbild herauskristallisiert - ein Ausbruch aus der Spanne 1,0880 bis 1,0920 Dollar sollte den nächsten größeren Bewegungsimpuls einleiten - Richtung aktuell komplett offen.

Montag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Dienstag: 13:30 US-Baugenehmigungen

Mittwoch: 19 Uhr US-Zinsentscheid 19.30 Pressekonferenz

Donnerstag: 9:15/30/10/14:45 Uhr Einkaufsmanagerindizes FR/DE/EZ/USA

Freitag: 14 Uhr Powell-Rede in Washington