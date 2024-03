EQS-News: ZEAL wächst 2023 zweistellig und hebt Ergebnis auf Fünfjahreshoch

EQS-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

ZEAL wächst 2023 zweistellig und hebt Ergebnis auf Fünfjahreshoch



20.03.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ZEAL wächst 2023 zweistellig und hebt Ergebnis auf Fünfjahreshoch Kerngeschäft und Kundenstamm ausgebaut, Marktanteile erhöht

Transaktionsvolumen und Umsatzerlöse steigen 2023 um elf bzw. zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Neues Geschäftsfeld Online-Games erfolgreich gestartet – bereits Transaktionsvolumen von rund € 42 Millionen erreicht Hamburg, 20. März 2024. ZEAL Network SE, der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten, hat heute seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2023 veröffentlicht und dabei erneut eine starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung vorgestellt. So hat das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr das Transaktionsvolumen im Lotteriebereich zweistellig auf € 843,3 Millionen gesteigert (2022: € 758,4 Millionen). Der Umsatz legte ebenfalls zweistellig auf € 116,1 Millionen zu (2022: € 105,2 Millionen). Das EBITDA erreichte trotz eines schwachen Jackpot-Umfelds mit € 32,9 Millionen ein neues Fünfjahreshoch (2022: € 31,7 Millionen). Darüber hinaus hat ZEAL sein Angebot für virtuelle Automatenspiele erfolgreich am Markt eingeführt und so die Basis für weiteres Geschäftswachstum gestärkt. „Im Jahr 2023 haben wir unsere Position als Marktführer weiter ausgebaut. Wir profitieren dabei von unseren starken Marken. LOTTO24 etwa hat sich zur wahren Gewinnerschmiede entwickelt, die im vergangenen Jahr mehr Rekord-Gewinner hervorgebracht hat als jeder andere Lotterieanbieter in Deutschland“, kommentiert Helmut Becker, CEO von ZEAL. „Unsere starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie unser auf 41,4 Prozent gewachsener Marktanteil zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir blicken deshalb optimistisch und selbstbewusst in die Zukunft.“ „Das starke Wachstum unseres Transaktionsvolumens und unseres Umsatzes beweist, dass wir durch unser attraktives und innovatives Produktangebot unsere Kunden begeistern“, sagt Sebastian Bielski, CFO von ZEAL. „Unser kontinuierlich wachsender Kundenstamm belegt zudem, dass wir unsere Marketing-Aktivitäten zielgerichtet erweitert haben. Gleichzeitig zeigt uns unser erfolgreicher Start im Online-Games-Geschäft deutlich, dass wir in der Lage sind, neue Geschäftsfelder erfolgreich aufzubauen.“ Umsatz und Transaktionsvolumen im Kerngeschäft zweistellig gesteigert

Die ZEAL-Gruppe konnte durch Steigerung der Kundenaktivität und intensivierte Marketing-Maßnahmen im Geschäftsjahr 2023 das Transaktionsvolumen aus Lotterien um elf Prozent auf € 843,3 Millionen steigern (2022: € 758,4 Millionen). Entsprechend stiegen auch die Umsatzerlöse aus Lotterien um acht Prozent auf € 105,7 Millionen (2022: € 98,2 Millionen). Bereinigt um zwei Großgewinne in der Soziallotterie freiheit+ (im Vorjahr gab es hier keine Großgewinne) betrugen die Umsatzerlöse aus Lotterien € 105,7 Millionen. Damit lag die um die Großgewinne bereinigte Bruttomarge aus Lotterien mit 12,8% nahezu unverändert auf dem Niveau des Vorjahres (2022: 12,9%). Erfolgreicher Start für Online-Games

Im Juni 2023 hat ZEAL das Angebot virtueller Automatenspiele über die Webshops seiner Tochtergesellschaft LOTTO24 AG live gestellt und konnte bereits im Startjahr ein Transaktionsvolumen von € 41,6 Millionen erreichen. Der mit Online-Games erzielte Umsatz lag bei € 3,0 Millionen und das EBITDA bei € 1,4 Millionen.



Starkes EBITDA trotz Investition in zukünftiges Wachstum

ZEAL hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 597 Tausend Kund:innen gewonnen (2022: 703 Tausend). Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr lässt sich auf die im Vergleich deutlich schlechtere Jackpotsituation zurückführen. Aufgrund der strategischen Entscheidung des Unternehmens, durch verstärkte TV-Werbung in den Markenaufbau zu investieren, waren die Marketingaufwendungen mit € 36,0 Millionen (2022: € 34,1 Millionen) um sechs Prozent höher als im Vorjahr. Trotz der erhöhten Investitionen in Markenaufbau und den Start der Online-Games stieg das EBITDA um vier Prozent auf € 32,9 Millionen (2022: € 31,7 Millionen). Der Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 28. Mai 2024 die Zahlung einer Dividende von € 1,10 pro Aktie (2022: Basisdividende von € 1,00 je Aktie plus Sonderdividende von € 2,60) vorschlagen. Ausblick 2024

Für das Geschäftsjahr 2024 plant ZEAL, seine Marktführerschaft als Online-Anbieter von Lotterieprodukten weiter auszubauen, das Wachstum des neu gestarteten Games-Angebots zu beschleunigen sowie neue Produkte im Bereich der Soziallotterien einzuführen. Das Unternehmen rechnet damit, dass die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2024 in einer Bandbreite von € 140 Millionen bis € 150 Millionen und das EBITDA in einer Bandbreite von € 38 Millionen bis € 42 Millionen liegen werden. Über ZEAL

ZEAL Network ist eine E-Commerce-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg und der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. 1999 gegründet, haben wir das Lottospiel ins Internet gebracht. Heute hat die Unternehmensgruppe rund eine Million aktive Kund:innen und mehr als 200 Mitarbeiter:innen an drei Standorten. ZEAL ermöglicht über die Marken LOTTO24 und Tipp24 die Teilnahme an staatlich lizensierten Lotterien und bietet zusätzlich auch eigene Lotterieprodukte an. Zu ZEAL gehören zudem die Marken ZEAL Instant Games, ZEAL Ventures und ZEAL Iberia. In 2024 feiert die ZEAL-Gruppe ihr 25-jähriges Bestehen. Seit unserer Gründung stehen wir für Wachstum, Innovation und Erfolg. Pressekontakt:

ZEAL Network SE

Kristin Splieth

Head of Corporate Communications

Kristin.splieth@zealnetwork.de

Tel: +49 (0) 40 808117560

20.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com