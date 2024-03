Trading-Chance Kering: Geschenke soll man annehmen: Kasse machen Short, Switch auf Long

Werbung

Die Kering-Aktie hat jetzt zwar genau dort nach unten gedreht, wo wir es aus charttechnischer Sicht erhofft hatten, aber der Auslöser für den heutigen Kursrutsch war keiner, der andeuten würde, dass da noch sehr viel auf der Unterseite nachkommen muss. Damit bietet sich jetzt eine Gelegenheit, den am 26. Februar an dieser Stelle vorgestellten Short-Trade mit starkem Gewinn zu verkaufen und die Seite zu wechseln.

Kering veröffentlichte gestern nach Handelsende in Europa eine Umsatzwarnung. Der Umsatz im laufenden ersten Quartal werde wohl etwa zehn Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums liegen. Das ist natürlich höchst unerfreulich, nur konnte das eigentlich nicht überraschen. So hatten wir, als wir am 26. Februar an dieser Stelle einen Short-Trade (die WKN war damals die HC9646) vorstellten, bereits geschrieben: „Gewinn unter Druck … und das könnte 2024 so bleiben.“

Die Umsatzwarnung war eigentlich keine Überraschung

Und so kommt es nun eben. Der Punkt ist, dass Kerings Top-Marke Gucci, die den Großteil des Umsatzes stellt, schon längere Zeit Probleme hatte. Daraufhin wurde Anfang 2023 ein neuer Gucci-Chef bestellt und die Struktur umgekrempelt. Dabei hatte Kering von vornherein betont, dass dieser Erneuerungsprozess Zeit brauchen würde. Nichts anderes als die Bestätigung dessen war diese Umsatzwarnung. So gesehen sehen wir hier keine Meldung, die die Lage überraschend verändern würde.

Dementsprechend moderat waren die seit der gestrigen Meldung zahlreich neu vergebenen Analysten-Kursziele. Ein neues Kursziel liegt mit 372 Euro zwar im Bereich des aktuellen Kurses, der Rest der angepassten Ziele bewegt sich aber in einer Range zwischen 400 und 480 Euro und damit komfortabel über dem derzeitigen Niveau der Aktie.

Perfekter Abwärtsschwenk … aber der hat schon jetzt sein Potenzial ausgelotet

Der Abwärtsschwenk, der sich bereits vor dem aktuellen Kurseinbruch andeutete, fiel dabei perfekt aus … und auch, wenn es jetzt lohnen dürfte, die gut 65 Prozent Gewinn, die der vor nicht einmal vier Wochen vorgestellte Short-Trade eingefahren hat, mitzunehmen:

Quelle: marketmaker pp4

Dass die Aktie in nächster Zeit über den doppelten Widerstand aus mittelfristiger Abwärtstrendlinie und 200-Tage-Linie im Bereich 430/440 Euro hinaus kommt, ist kein Ziel eines Schwenks auf Long. Hier geht es um eine hinreichend wahrscheinliche, markante Gegenbewegung nach oben, ggf. auch um einen Test der vorgenannten Widerstände, aber nicht um eine Trendwende.

Aber jetzt, wo alles im ersten Moment erschrocken reagiert, diese Situation zu nutzen, um die Position zu drehen, ergibt allemal Sinn, denn wie gesagt: Die Umsatzwarnung war weder überraschend noch umfassend genug, um eine neue Lage zu generieren, so dass die Chance, dass die jetzt nahe gekommene, massive Supportzone aus dem Jahrestief 2020 und dem Januar-Verlaufstief hält bzw. nur leicht unterboten wird, gut genug ist, um erneut antizyklisch zu agieren.

Seitenwechsel zurück auf Long knapp über einer entscheidenden Supportzone

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 243,793 Euro derzeit einen Hebel von 3,0 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 330 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 0,85 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Kering-Aktie lautet HS43LL.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 376,70 Euro, 430,05 Euro, 439,18 Euro, 464,40 Euro, 474,10 Euro

Unterstützungen: 348,55 Euro, 343,40 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Kering

Basiswert Kering WKN HS43LL ISIN DE000HS43LL6 Basispreis 243,793 Euro K.O.-Schwelle 243,793 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,0 Stop Loss Zertifikat 0,85 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

