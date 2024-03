Widerstand: 18.200 18.250 Unterstützung: 18.040 18.000 200-Tagelinie (SMA200) 16.355

Dax-Rückblick:

Die gestern avisierten Gewinnmitnahmen spielten sich erwartungsgemäß oberhalb der Unterstützung um 18.040 Punkte ab - das Tagestief gestern lag bei 18.057 Punkten. Im Anschluss übernahmen die Bullen wieder das Kommando, der Index ging knapp unterhalb des Allzeithochs aus dem gestrigen Handel.

Heute Vormittag startet der Index dann zunächst mit kleineren Abschlägen, kann sich aber am Vormittag berappeln und ein marginales neues allzeithoch knapp unterhalb der 18.200 Punkte-Marke erklimmen.

Dax-Ausblick:

Der Index zeigt zwar nach dem marginalen neuen Hoch am Vormittag erste klare Ermüdungserscheinungen, um eine Trendwende auszurufen reicht dies allerdings nicht.

Entsprechend bleibt vor dem Wochenende der Weg des geringsten Widerstands zunächst weiter nordwärts, das Chance-Risiko-Verhältnis für neue Longpositionen ist allerdings hier auf aktuellem Niveau nun nicht mehr attraktiv. Für Shortpositionen besteht oberhalb der Unterstützung 18.000/40 Punkte kein Anlass, entsprechend ist die Seitenlinie eine gute Option vor dem Wochenende.

Quelle: Tradingview

