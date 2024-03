Trading-Chance Tesla: Jetzt Short-Gewinn mitnehmen und drehen?

Werbung

Der Bereich der Elektro-Fahrzeuge hat derzeit ein Absatzproblem. Bei Tesla häufen sich zudem Pannen verschiedenster Art. Und das erste Quartal dürfte wohl mit einer Bilanz zum Vergessen aufwarten. Darauf hatten wir mit dem jüngsten Short-Trade gesetzt – und bekommen, worauf wir gehofft hatten. Aber in einem Abwärtstrend gibt es immer Gegenbewegungen. Und die Tesla-Aktie hätte jetzt Spielraum dafür: Eine Trading-Chance Long.

Sinkende Förderungen und damit eine geringere Planungssicherheit vergällen vielen potenziellen Kunden derzeit den Kauf eines elektrisch angetriebenen Autos. Die Verkaufszahlen geraten ins Trudeln. Und die Hersteller, die zuvor mit wie an der Schnur gezogenen Absatzsteigerungen geplant hatten, sitzen auf Überbeständen. Das bedeutet Rabatte … gut für die Kunden, aber äußerst unerfreulich für die Unternehmen, denn dadurch sinken die Marken natürlich erheblich.

Die trüben Aussichten sind jetzt keine Neuigkeit mehr.

All das hat zur Entzauberung der Tesla-Aktie in den Augen der Anleger geführt, die seit Sommer vergangenen Jahres in einem breiten Abwärtstrendkanal läuft. Aber die den Kurs belastenden Faktoren sind eben andererseits hinlänglich und lange genug bekannt um vermuten zu dürfen, dass so langsam verkauft hat, wer verkaufen wollte und jetzt vor allem die aktiv den Kurs drückenden Short-Seller den Abwärtstrend am Laufen halten.

Zumal man längst von einem gegenüber dem Vorjahr deutlich niedrigeren 2024er-Gewinn pro Aktie ausgeht und die Analysten ihr Votum zu der neuen, trüberen Gemengelage mehrheitlich abgegeben haben. Das durchschnittliche Kursziel ist auf 182 US-Dollar gesunken, die durchschnittliche Einstufung liegt nur noch bei „Halten“. Mittelfristig wäre da also durchaus noch Luft nach unten, beispielsweise für einen Test des 2023er-Verlaufstiefs bei 101,81 US-Dollar. Aber kurzfristig präsentiert sich das Chartbild so, dass die Short-Seller womöglich erst einmal zurückstecken oder sogar die Seite wechseln, denn:

Wichtige Kreuzunterstützung hat gehalten

Der Kurs hat in der markanten Kreuzunterstützung, bestehend aus der unteren Begrenzung des mittelfristigen Abwärtstrendkanals und dem horizontalen Support aus den Tiefs der Monate März und April 2023 nach oben gedreht. Das ist für technisch orientierte Trader eine gute Grundlage, um Short-Gewinne mitzunehmen und spekulativ auf Long zu drehen.

Quelle: marketmaker pp4

Wie weit eine solche, dadurch möglich gewordene Aufwärtsreaktion den Kurs trägt, ist natürlich immer offen. Aber wenn man einen zunächst noch etwas weiter angesetzten Stop Loss sukzessiv enger zieht, sobald der Kurs die Chance auf eine Gegenbewegung nach oben nutzt, ist diese Situation für agile Trader eine günstige Basis für einen kurzfristigen Switch auf die Long-Seite. Hier also den aufgelaufenen Short-Gewinn aus unserer Trading-Chance vom 5. März mitzunehmen und zu drehen, wäre daher zu überlegen.

Mit einem Long-Zertifikat auf die Gegenbewegung im Abwärtstrend setzen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 91,755 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,3. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 144 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0820 US-Dollar pro Euro einem Kurs von ca. 0,48 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Tesla lautet TT26SD.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 191,25 USD, 205,69 USD, 207,79 USD, 212,36 USD, 233,62 USD

Unterstützungen: 163,91 USD, 159,75 USD, 152,37 USD

Knock-Out Zertifikat Long auf Tesla

Basiswert Tesla WKN TT26SD ISIN DE000TT26SD6 Basispreis 91,755 US-Dollar K.O.-Schwelle 91,755 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,3 Stop Loss Zertifikat 0,48 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.