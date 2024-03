Ich glaube, es gibt da ein Missverständnis, wie man reich mit Aktien wird

Wer jetzt nicht reich mit Aktien wird, der wird es wohl nimmer mehr. Die Magnificent Seven steigen ins Unermesslich. Auch der Bitcoin hebt ab wie eine Rakete. Und mit der digitalen Währung verbunden die Aktien, die davon überproportional profitieren.

Party, Party? Offensichtlich herrscht am Aktienmarkt ein wenig Euphorie. Woher sie kommt, wohin sie geht? Unweigerlich unwichtig. Entscheidend ist lediglich: Jeder möchte dabei sein. Denn, wer jetzt nicht reich mit Aktien wird, der wird es wohl nicht mehr.

All das klingt nicht nach der Aktienwelt360. Das ist richtig. Aber es ist eine Schlagzeile, die wir zuletzt so in der Art gesehen haben. Für uns: Ein klares elementares Missverständnis, wie man erfolgreich investiert und wie man wirklich ein Vermögen mit Aktien aufbaut. Aber langsam. Lassen wir die Geschichte für sich sprechen.

Reich mit Aktien: Die Party… ohne eine Uhr

Die Party und das Gefühl, reich mit Aktien werden zu können, gibt es immer wieder mal. Es ist kein Trugschluss, denn die Kurse steigen ja wirklich konsequent weiter. Doch selbst Starinvestoren wie Warren Buffett haben zu solchen Märkten gesagt: Es ist wie eine Party, bei jeder tanzt aber niemand möchte als letztes gehen. Das Problem ist jedoch: In dem Party-Raum gibt es keine Uhr mit einem Zeiger, die einem zeigt, dass die Partystimmung bald vorüber ist.

Bedeutet: Natürlich kann eine Aktie wie Nvidia kurzfristig über 2 Billionen US-Dollar Börsenwert klettern. Möglicherweise die Magnificent Seven auch noch ein wenig weiter steigen. Aber: Ein großer Teil der Performance liegt bereits hinter der Aktie. Das birgt das Risiko einer Korrektur oder möglicherweise mehr. Zumindest, wenn einige Teilnehmer, die vielleicht reich geworden sind, die Party und ihre Aktien wieder verlassen.

Ob das ein guter Markt ist, um noch reich mit Aktien zu werden? Das Timing ist das eine. Die fundamentalen Aspekte eine ganz andere Seite. Im Endeffekt kann ein Konzern wie Nvidia möglicherweise 1,5 Billionen US-Dollar wert sein. Vielleicht auch 2 Billionen US-Dollar. Die große Preisfrage lautet jedoch: Wann sollte ich kaufen? Wenn die Börsenbewertung bei 1,7 Billionen US-Dollar steht? Oder noch höher? Wäre es nicht vielleicht clever gewesen, bei 800 Mrd. US-Dollar Börsenwert zu investieren? Immerhin hätte man dann noch einen größeren Teil der Performance mitgenommen.

Solche Schlagzeilen suggerieren daher vor allem eines: Gier. Und wie Warren Buffett es bereits sagte: Sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Das Orakel von Omaha würde vermutlich jetzt nicht davon sprechen, dass der Markt einladend erscheint, um reich zu werden.

Opportunistisch agieren, nicht den Aktien hinterherlaufen

Der Markt steigt und mit ihm viele Aktien. Einige Investoren sind bereits reich geworden. Der springende Punkt ist jedoch: Es handelt sich sehr häufig um diejenigen, die bedeutend früher investiert haben. Beispielsweise, als der Corona-Crash wütete. Oder, als sehr viele Wachstumsaktien um den Jahreswechsel 2022/2023 historisch preiswert gewesen sind. Auch wenn in solchen Marktphasen tendenziell eher die Angst herrschte: Das sind die Marktumfelder, in denen man Aktien kaufen und reich werden kann.

Wer jetzt investiert, der begeht das Risiko, der letzte auf der Party zu sein. Auch wenn dir einige Börsenprofis das anders verkaufen wollen: Denk einfach mal darüber nach, wann du lieber gekauft hättest. Heute, auf dem Hoch. Oder vielleicht doch eher vor ein, zwei Jahren, als die meisten Aktien noch bedeutend günstiger gewesen sind.

Es erfordert natürlich Überwindung, opportunistisch und antizyklisch im Markt zu handeln. Aber genau das ist entscheidend. Es hat ja schließlich niemand gesagt, dass es einfach ist, reich mit Aktien zu werden. Auch wenn es sich im Moment und aus der Retrospektive heraus vielleicht so anfühlen mag.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

