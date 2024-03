Neues Allzeithoch am Morgen wird verkauft

Börse am Morgen 25.03.2024

Der deutsche Leitindex kletterte am Morgen innerhalb der ersten Handelsstunde auf ein marginales neues Allzeithoch um 18.238 Punkte, gab im Anschluss allerdings wieder gut 30 Punkte nach, richtiges Kaufinteresse kam am Vormittag bislang nicht auf, aktuell handelt der Index unverändert im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag.

Synlab nach zahlen im Minus

Geschäftszahlen gab es zum Wochenauftakt vom Labordienstleister Synlab, dessen operative Marge ein Händler als enttäuschend bezeichnete. Auch der Ausblick auf 2024 liege etwas unter den Erwartungen. Im Fokus steht aber ohnehin die geplante Übernahme durch den Finanzinvestor Cinven. Zuletzt gaben die Titel um ein Prozent nach.

LEG Immobilien profitierten mit einem Plus von 1,2 Prozent von positiven Analysten-Einschätzungen. So stufte die Barclays Bank die Titel doppelt hoch. Goldman Sachs strich die Verkaufsempfehlung. Mit fast vier Prozent im Plus standen zudem die Titel des Bahntechnikkonzerns Vossloh, die Deutsche Bank rät hier zum Kauf.

Rüstungswerte weiter gefragt

Bei deutschen Rüstungswerten hält der Boom unvermindert an. Rheinmetall und Hensoldt kletterten so hoch wie nie zuvor mit Zuwächsen von zwei beziehungsweise mehr als dreieinhalb Prozent. (mit Material von dpa-AFX)