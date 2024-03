Widerstand: 18.350 18.500 Unterstützung: 18.170 18.040 200-Tagelinie (SMA200) 16.422

Dax-Rückblick:

Während sich die US-Indizes seit Tagen im Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturmodus befinden, klettert der deutsche Aktienindex Dax einfach täglich weiter von Rekordhoch zu Rekordhoch. Nach einer schwächeren ersten Handelshälfte gestern konnte sich der Index am Nachmittag stabilisieren und stieg heute auf ein weiteres neues Allzeithoch oberhalb der 18.300-Punkte-Marke.

Dax-Ausblick:

Die gestern avisierte Korrekturbewegung ist ausgeblieben. Der Dax hielt sich oberhalb der angesprochenen Unterstützungen und geht damit auch heute weiter den Weg des geringsten Widerstands: aufwärts.

Die kurzfristig relevante Unterstützung auf der Unterseite befindet sich nun im Bereich 18.160 bis 18.180 Punkte. Oberhalb dieser Zone behalten die Käufer vorerst alle Trümpfe in der Hand. Die Verkäufer bekommen aktuell einfach überhaupt keinen Fuß in die Tür. Die Wahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben, dass dies in der wegen des Karfreitags verkürzten Handelswoche auch so bleiben wird.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DQ1JQL von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 26.03.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 16.452 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DV1D3W von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 26.03.2024), die K.o.-Schwelle bei 20.138 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.