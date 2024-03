Accelleron Industries AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Accelleron meldet sehr gute Geschäftsergebnisse und schafft neue Grundlage für Zukunftsperspektiven



Jahresergebnisse 2023

27. März 2024

Erfolgreiches erstes vollständiges Geschäftsjahr als eigenständiges Unternehmen

Aufbau der Geschäftsfunktionen und Systeme für die Selbständigkeit vollständig nach Plan

Übernahme von OMT eröffnet Zugang zum sich schnell entwickelnden Markt für Kraftstoffeinspritzung, Schlüsselkomponente für Dekarbonisierung

Umsatz in Höhe von USD 915 Mio., +17,2% (+15,5% organisch)

Operatives EBITA um 16,3% gesteigert auf USD 223 Mio.

Operative EBITA-Marge bei 24,4%

Umwandlung des freien Cashflows im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert auf 99,2%

Anhaltend starke Dynamik beim Umsatz

Accelleron, ein weltweit führender Anbieter von Turboladern für Schwerlastanwendungen, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 mit anhaltend starker Dynamik zurück: Im ersten vollständigen Jahr als eigenständiges Unternehmen verzeichnete Accelleron im Jahresvergleich ein Wachstum von 17,2% (15,5% organisch) und schloss das Jahr mit einem Umsatz von USD 915 Mio. ab.

Das Umsatzwachstum wurde durch eine steigende Nachfrage nach Produkten und Service von Accelleron in der Schifffahrt sowie durch eine solide Auftragspipeline im Schiffbau unterstützt, die weiterhin zu einer erhöhten Nachfrage bei Dual-Fuel-Anwendungen führte.

Positiv entwickelte sich auch der Energiesektor mit einer starken Nachfrage nach Produkten und Service von Accelleron, insbesondere bei Gaskompressionsanlagen in den USA. Die Nachfrage nach Produkten und Service von Accelleron stieg auch bei Anwendungen für den Energiebereich im Segment High Speed, während das Servicegeschäft für den Energiebereich im Segment Medium Speed zunahm, ohne dass sich das entsprechende Produktgeschäft erholte.

Starkes operatives EBITA trotz Herausforderungen der Eigenständigkeit erreicht

Das operative EBITA stieg kräftig um 16,3% auf USD 223 Mio. Die attraktive operative EBITA-Marge von 24,4% (2022: 24,6%) wurde in einem schwierigen inflationären Umfeld und trotz der Herausforderungen in der Lieferkette und der erheblichen Zusatzkosten zur Gewährleistung verschiedenster Geschäftsprozesse, Systeme und Funktionen notwendig für die Selbständigkeit. Die anhaltende Kosteninflation bei Material und Personal konnte durch Preiserhöhungen weitgehend ausgeglichen werden.

Der Aufbau eigenständiger Funktionen und Systeme verursachte einmalige Kosten in Höhe von USD 82 Mio. (USD 75,0 Mio. ohne OMT), was den Prognosen entsprach und den Reingewinn, der mit USD 110,0 Mio. um 15,3% unter dem Vorjahreswert lag, erheblich beeinträchtigte. Dank der Reduktion der Debitoren- und Stabilisierung der Lagerbestände spiegelte sich das sehr cash-generative Geschäftsmodell von Accelleron in einer hohen Umwandlung des freien Cashflows von 99,2% wider. Der freie Cashflow belief sich im Jahr 2023 auf USD 109,1 Mio., gegenüber USD 99,3 Mio. im Vorjahr, und das trotz starken Wachstums, höherer einmaliger Kosten und der Herausforderungen in der Lieferkette.

Segment High Speed

Der Umsatz im Segment High Speed stieg gegenüber dem Vorjahr um USD 36,1 Mio. oder 16,9% (+17,8% organisch) auf USD 249,9 Mio. Das Segment profitierte von einer weiterhin starken Nachfrage im Zusammenhang mit dem Gaskompressionsgeschäft in den USA sowie von Preiserhöhungen.

Das operative EBITA des Segments High Speed stieg im Vergleich zum Vorjahr um USD 18,3 Mio. bzw. um 44,6 % auf USD 59,3 Mio. Der Anstieg ist das Ergebnis eines starken operativen Leverage sowie bestimmter Preismassnahmen und deutlich niedrigerer Garantiekosten. Diese Effekte konnten die zusätzlichen Kosten, die sich aus dem Kontext der Eigenständigkeit und der Kosteninflation ergaben, mehr als ausgleichen. Folglich stieg die operative EBITA-Marge im Jahr 2023 um 4,5 Prozentpunkte auf 23,7%.

Segment Medium & Low Speed

Die Umsätze im Segment Medium & Low Speed konnten im Vergleich zum Vorjahr um USD 98,2 Mio. oder 17,3% (+14,6% organisch) auf USD 664,9 Mio gesteigert werden. Dieser Anstieg resultiert hauptsächlich aus einer weiteren Stärkung der Nachfrage in der Handelsschifffahrt sowie aus Preiserhöhungen gegenüber dem Vorjahr. USD 23,5 Mio. steuerte die Übernahme von OMT bei.

Das operative EBITA des Segments Medium & Low Speed stieg im Vergleich zum Vorjahr um USD 12,9 Mio. bzw. 8,5% auf USD 163,8 Mio. Die operative EBITA-Marge verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 2,0 Prozentpunkte auf 24,6%. Grund dafür waren die zusätzlichen Kosten aus dem Kontext der Eigenständigkeit, die Ineffizienzen aufgrund von Herausforderungen in der Lieferkette und die anhaltende Kosteninflation, die durch Preiserhöhungen weitgehend ausgeglichen wurde. Die Übernahme von OMT hatte keine wesentliche Auswirkung auf die Rentabilität des Segments.



Übernahme von OMT unterstützt die Wachstums- und Innovationsstrategie - Schlüssel zur Dekarbonisierung

Die Übernahme von OMT, dem Marktführer im Bereich der Zweitakt-Kraftstoffeinspritzung, war ein wichtiger Meilenstein für Accelleron und ein weiterer Höhepunkt im ersten Jahr der Eigenständigkeit des Unternehmens. Diese Transaktion stärkt die Position von Accelleron als bevorzugtem Partner von OEM-Motorenherstellern und Innovationsführer bei der Entwicklung von Technologien für alternative Kraftstoffanwendungen (wie Wasserstoff, Methanol und Ammoniak) für grosse Schiffsmotoren und andere Schwerlastanwendungen. Sie erweitert auch das Technologie- und Dienstleistungsangebot von Accelleron, sodass das Unternehmen in der Lage ist, fortschrittliche Lösungen für die Dekarbonisierung und die Anpassung an neue Kraftstoffe anzubieten, was wiederum einen zusätzlichen Aufschwung auf dem Markt für die Kraftstoffeinspritzung bewirken wird.

Darüber hinaus hat Accelleron im Geschäftsjahr 2023 sein Service- und Digitalangebot erweitert, um den effizienten Betrieb von Motoren und den Werterhalt von Schiffen zu gewährleisten, wie z. B. mit Lösungen, die helfen, die Einstufung im IMO Carbon Intensity Indicator (kurz CII), für Schiffe zu verbessern. Durch den Fokus auf neue Geschäftschancen und Technologien, insbesondere im Bereich digitaler Lösungen, sind wertvolle Kooperationen entstanden und Investitionen getätigt worden, die das Wachstum und die Innovationspipeline von Accelleron vorantreiben werden.



Turbolader der nächsten Generation eingeführt

Accelleron investierte auch im Jahr 2023 mit USD 57,4 Mio. für Forschung und Entwicklung in eine starke Innovationspipeline. Im Juni stellte Accelleron eine neue Generation von Turboladern für Zweitaktmotoren mit Hauptantrieb vor: die ACCX300-L-Serie. Das plattformbasierte Konzept sorgt für eine verbesserte Effizienz über den gesamten Lastbereich und für eine einfache Wartung. Ergänzt wird es durch die digitale Technologie Turbo Insights von Accelleron. Sie setzt neue Massstäbe für die Turboaufladung und bietet den Schiffsbetreibern die Möglichkeit, flexibel auf die Ungewissheit darüber zu reagieren, welche Kraftstoffe sie in Zukunft verwenden und wie sie ihre Schiffe betreiben werden.

Es wird erwartet, dass sich das erweiterte Technologieportfolio, das verbesserte Serviceangebot und die Fortschritte bei der Digitalisierung nachhaltig positiv auf die Marktdurchdringung des Unternehmens auswirken werden. Im Jahr 2023 hat Accelleron die Abdeckung seiner installierten Basis durch Serviceverträge weiter ausgebaut.

Nachhaltigkeit

Accelleron hat sich verpflichtet, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Menschen gemeinsam an der Verbesserung sozialer und ökologischer Auswirkungen arbeiten und in dem Nachhaltigkeitsprinzipien ein fester Bestandteil der Geschäftstätigkeit sind. Seit 2023 verfolgt Accelleron den Company Purpose «Accelerating Sustainability in Marine and Energy» und stellt damit die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der langfristigen Ausrichtung des Unternehmens. Das Unternehmen verpflichtete sich 2023 auch zur «Science Based Targets Initiative (SBTi)» und unternahm eine Reihe wichtiger Initiativen, um den Weg zur Erreichung seiner Nachhaltigkeitsziele für 2030 zu ebnen. Accelleron reduzierte den CO2-Fussabdruck des Unternehmens um 8% (Scope 1 und 2). Darüber hinaus nahm Accelleron an seinem Hauptsitz in Baden, Schweiz, eine Photovoltaikanlage mit einer geschätzten Kapazität von 1 GWh pro Jahr in Betrieb. Diese soll 10% des Strombedarfs des Unternehmens in Baden decken. Auch an anderen Standorten weltweit wird der Anteil an erneuerbaren Energien derzeit erhöht. Um die Fortschritte auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit auf allen Ebenen voranzutreiben, sind seit 2024 Boni für das Executive Management im Unternehmen an Kohlenstoff-Emissionsziele gekoppelt, darunter auch einige Elemente von Scope 3. Jeder Mitarbeitende, der für den globalen kurzfristigen Bonusplan in Frage kommt, hat mindestens ein jährliches Nachhaltigkeitsziel zu erfüllen. Zum ersten Mal veröffentlicht das Unternehmen einen Jahresbericht, der sowohl Finanz- als auch Nachhaltigkeitsdaten enthält.

Management zuversichtlich beim Ausblick, Einhaltung der Mittelfristprognose für 2024 erwartet

Das Unternehmen rechnet für das Geschäftsjahr mit einem Umsatzwachstum zwischen 4 und 6% (OMT trägt mit etwa vier Prozentpunkten dazu bei). Gleichzeitig ist das Unternehmen zuversichtlich, seine Rentabilität (operative EBITA-Marge) trotz der makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten bei rund 24,5% halten zu können. Aufgrund der sich ständig verbessernden Lieferkette wird erwartet, dass die Umwandlung des freien Cashflows für das gesamte Jahr zwischen 90 und 100% liegen wird.

«Wir haben im Geschäftsjahr 2023 bemerkenswerte Fortschritte erzielt, die Transition zu einem eigenständigen Unternehmen abgeschlossen sowie unsere Resilienz und operative Stabilität weiter verbessert», so Daniel Bischofberger, Chief Executive Officer von Accelleron. «All dies wäre ohne unsere fantastischen und engagierten Mitarbeitenden auf der ganzen Welt nicht möglich gewesen. Sie sind nicht nur die Extrameile gegangen - sie sind den Extramarathon gelaufen. Mit der Übernahme von OMT und gezielten Innovationsmassnahmen haben wir unsere Marktposition gestärkt und tragen zunehmend zur Dekarbonisierung in den Bereichen Schifffahrt und Energiewirtschaft bei. Wir sind bestens aufgestellt und vertrauen darauf, dass wir weiter Marktanteile in unseren Märkten gewinnen werden.»

Accelleron wird der Generalversammlung am 7. Mai 2024 eine Dividende von CHF 0.85 je Aktie vorschlagen (+16,4%; Vorjahr: CHF 0.73 je Aktie).

Den Geschäftsbericht für das Jahr 2023 und weitere Informationen finden Sie in englischer Sprache auf der Website unter https://accelleron-industries.com/content/dam/accelleronind/documents/investors/accelleron-industries-annual-report-2023.pdf.

Accelleron ist ein weltweit führender Anbieter von Turboladern und Optimierungslösungen für Motoren mit einer Leistung von 0,5 bis 80+ MW und trägt dazu bei, die Sektoren Schifffahrt, Energie, Schienenverkehr und Off-Highway mit nachhaltiger, effizienter und zuverlässiger Energie zu versorgen. Durch sein innovatives Produktangebot und seine Forschungsführerschaft beschleunigt das Unternehmen die Dekarbonisierung der Branchen, in denen es tätig ist. Accelleron verfügt über eine installierte Basis von rund 180,000 Turboladern und ein Netz von mehr als 100 Servicestationen in 50 Ländern weltweit (www.accelleron-industries.com).

Zwölfmonatszeitraum bis zum 31. Dezember

(in Millionen USD) 2023 2022 Veränderung in

+/- % Organisch1 Umsatz 914,9 780,5 17,2 % 15,5 % Bruttogewinn 385,9 352,8 9,4 % in % der Einnahmen 42,2 % 45,2 % -3,0 Punkte Erträge aus dem operativen Geschäft 141,3 157,0 -10,0 % Operatives EBITA1 223,1 191,8 16,3 % in % der Einnahmen 24,4 % 24,6 % -0,2 Punkte Nettoeinkommen 110,0 129,8 -15,3 % in % der Einnahmen 12,0 % 16,6 % -4,6 Punkte Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 145,2 133,4 8,8 % Freier Cashflow1 109,1 99,3 9,9 % Umwandlung des freien Cashflow1 99,2 % 76,5 % 22,7 Punkte Unverwässertes Ergebnis je Aktie (USD) 1.08 1.31 (23.0%) Nettoverschuldung1 1.0 0.6 40.0%

1 Bestimmte alternative Leistungskennzahlen werden vom Unternehmen zur Bewertung der Leistung verwendet. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Abschnitt "Ergänzende Informationen" des Annual Reports (in Englisch).

Wichtige Daten 2024 27. März 2024 Veröffentlichung des Annual Report 2023 und Jahresmedien- sowie Investorenkonferenz 7. Mai 2024 Ordentliche Jahreshauptversammlung der Aktionäre 27. August 2024 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2024 und Investoren- und Analystenwebcast

