EQS-News: PIERER Mobility bestätigt Umsatz und Ergebnis in 2023

Corporate News

Wels, 27. März 2024

PIERER Mobility bestätigt Umsatz und Ergebnis in 2023

Umsatz: € 2,661 Mio. (+9,2 %)

EBIT: € 160 Mio. (Vorjahr: € 235 Mio.)

EBITDA: € 323,5 Mio. (-15,1 %)

Absatz: Motorräder 381.555 (+1,6 %)

Absatz: Fahrräder: 157.358 (+33 %)

Mitarbeiter: 6.184 (+1,6 %)

Ausblick 2024

Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2023

Die PIERER Mobility-Gruppe steigerte im Geschäftsjahr 2023 trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und einem Umbruch in der Fahrradindustrie den Konzernumsatz um 9,2 % auf € 2.661,2 Mio. (Vorjahr: € 2.437,2 Mio.). Das operative Betriebsergebnis (EBIT) verringerte sich um rund 32 % auf € 160,0 Mio. (Vorjahr: € 235,3 Mio.). Das entspricht einer EBIT-Marge von 6,0 %. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) liegt mit € 323,5 Mio. um rund 15 % unter dem Vorjahreswert. Die EBITDA-Marge beläuft sich auf 12,2 %.

Wie bereits berichtet, wird der Vorstand in Abstimmung mit dem Hauptgesellschafter Pierer Bajaj AG dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung aufgrund des im Geschäftsjahr 2023 erzielten Ergebnisses eine Dividende in Höhe von EUR 0,50 je dividendenberechtigter Aktie vorschlagen.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden in das weitere Wachstum € 284,0 Mio. investiert, davon ca. € 195,1 Mio. in Produktentwicklung & Werkzeuge sowie € 88,9 Mio. in Betriebsanlagen & Infrastruktur. Die Forschungsquote lag im Berichtsjahr 2023 bei 9,2 % des Umsatzes. 2023 wurden wesentliche Investitionen wie in den Vorjahren vor allem in Entwicklungsprojekte sowie in den Kauf von Werkzeugen und Anlagen getätigt. Aufgrund der Maßnahmen wie die Stützung der Händlerstruktur und die finanzielle Stabilisierung einiger kritischer Lieferanten wurde der negative Free Cash-Flow, der sich 2023 auf € -413,0 Mio. beläuft (Vorjahr: € -2,8 Mio.), bewusst in Kauf genommen. Durch die starke Eigenkapitalbasis und die langfristigen Finanzierungen stehen ausreichende Liquiditätsreserven nachhaltig zur Verfügung. Die Eigenkapitalquote liegt zum Bilanzstichtag bei 30,8 %.

Zum 31.12.2023 waren insgesamt 6.184 Mitarbeiter (Vorjahr: 6.088) in der Gruppe beschäftigt, davon rund 5.000 in Österreich. Die Belegschaft im Bereich Forschung & Entwicklung umfasst ca. 1.300 Mitarbeiter (entspricht rund 21 % der Gesamtanzahl). 2023 wurden rund € 3,9 Mio. in das Aus- und Weiterbildungsprogramm für Mitarbeiter investiert. Zum Bilanzstichtag waren rund 220 Lehrlinge tätig, ihre Ausbildung erfolgte in 25 Lehrberufen.

Absatz Motorräder: 381.555 (+2%)

Das Geschäftsjahr 2023 stand ganz im Zeichen einer großen Modelloffensive mit insgesamt 72 neuen und überarbeiteten Modellen der drei Kernmarken: Mit 280.206 verkauften KTM Motorrädern, 67.462 verkauften Husqvarna Motorrädern und 29.532 verkauften GASGAS Motorrädern im Geschäftsjahr 2023 zusätzlich der abgesetzten Motorräder von MV Agusta (1.852) und CFMOTO (2.503) konnte PIERER Mobility einen Absatz von 381.555 Motorrädern (2022: 375.492 Stück) erzielen. Die Motorrad-Division erreichte somit ein Absatzplus von 1,6 %. In den Vertriebsregionen von Europa lag der Absatz bei 140.214 Motorrädern (+15 %). Mit 241.341 Einheiten wurden zwei Drittel der Motorräder in Märkten außerhalb Europas verkauft: In Indien stieg der Absatz mit 66.426 Motorrädern besonders stark an (+29 %). Trotz eines leichten Rückgangs in Nordamerika (-7,7 %) schaffte es die dortige Niederlassung 101.277 Stück zu verkaufen. Während sich der Absatz in Südamerika mit 27.671 (-26,4 %) und in Asien mit 23.129 (-27,3 %) Motorrädern rückläufig zeigte, konnte der Absatz in Australien mit 19.648 Einheiten leicht über das Vorjahresniveau (Vorjahr: 19.478 Stück) gehoben werden (+1 %).

Entgegen den weltweit wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen sind die Motorradzulassungen in den Kernmärkten Europa mit +11 % sehr stark und in Nordamerika (USA & Kanada) mit +4 % ebenfalls deutlich positiv gestiegen. Der Marktanteil aller drei Marken (KTM, Husqvarna, GASGAS) liegt somit im Jahr 2023 in Europa bei rund 10,6 % bzw. bei 12,6 % in Nordamerika. Leicht stagnierend ist der australische Motorradmarkt (inklusive Neuseeland) mit einem 3%-igen Rückgang bei neu registrierten Motorrädern. Dennoch gelang es hier ein Anstieg des Marktanteiles der drei Marken gesamt auf 21 %. Der relevante indische Motorradmarkt befindet sich hingegen wie im Vorjahr im bemerkenswerten Aufschwung (+22 %). Bajaj setzte in Indien knapp 66.000 KTM und Husqvarna Motorräder ab, resultierend in einem Marktanteil von 5,3 %.

Absatz Fahrräder: 157.358 (+33%)

In der Fahrrad-Division wurden im Geschäftsjahr 157.358 Fahrräder (Vorjahr: 118.465), davon 100.640 E-Bicycles (Vorjahr: 74.479) abgesetzt. Rund 87 % des Absatzes entfallen auf Europa, hier insbesondere auf die DACH-Region und weitere 10% teilen sich auf Nordamerika sowie rund 3 % auf Asien, Südamerika und Australien auf.

Strategische Projekte



CFMOTO

Im Geschäftsjahr 2023 wurde die strategische Kooperation mit CFMOTO weiter ausgebaut. Einerseits hat im Februar 2023 die Tochtergesellschaft CFMOTO Motorcycles Distribution GmbH den Vertrieb von CFMOTO-Motorrädern in fünf europäischen Ländern übernommen. Andererseits wurden die seit vielen Jahren bestehenden Aktivitäten bei Industrialisierungsprojekten im etablierten Joint Venture mit CFMOTO forciert und die Serienproduktion von KTM-Modellen der Mittelklasse weiter ausgebaut. Darüber hinaus wird die Produktionskapazität verdoppelt.

Mehrheitsübernahme bei MV Agusta S.p.A.

Ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen war die Übernahme der Mehrheit am italienischen Premium-Motoradhersteller MV Agusta S.p.A., an dem die KTM AG bereits im November 2023 einen Anteil von 25,1 % übernommen hat. Mit 15.03.2024 wurde von der KTM AG die bestehende Call-Option zum Erwerb der Mehrheit an der MV Agusta Motor S.p.A. nun bereits vorzeitig ausgeübt und die Beteiligung auf 50,1 % erhöht.

Ausblick 2024

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet der Vorstand weiterhin mit einem global schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, nicht zuletzt getrieben von den unverändert hohen Inflationsraten sowie Lohn- und Gehaltsentwicklungen mit weitreichenden Einflüssen auf die Preisentwicklungen weltweit. Durch die standortschädigende Wirtschaftspolitik, welche sich sehr nachteilig für die globale Wettbewerbsfähigkeit auswirkt, wird die PIERER Mobility-Gruppe 2024 als Konsolidierungsjahr nutzen, um das Kerngeschäft zu stärken. Die bereits im Geschäftsjahr 2023 eingeleiteten Kostenreduktionsmaßnahmen werden intensiv weitergeführt und durch weitere Verlagerungen von Produktions- und Entwicklungskapazitäten zu den Joint-Venture Partnern in Indien und China unterstützt. Die gesamten Kosteneinsparungen werden sich im Geschäftsjahr 2024 auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag belaufen.

Kennzahlen 2023 der PIERER Mobility-Gruppe (konsolidiert)

BEDEUTSAMSTE FINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN: Ertragskennzahlen 2022 2023 Vdg. Umsatz EURm 2.437,2 2.661,2 9,2% EBITDA EURm 381,1 323,5 -15,1% EBITDA-Marge 15,6% 12,2% EBIT EURm 235,3 160,0 -32,0% EBIT-Marge 9,7% 6,0% WEITERE FINANZIELLE KENNZAHLEN: Ertrags- und Kapitalflusskennzahl 2022 2023 Vdg. Ergebnis nach Steuern EURm 170,6 76,4 -55,2% Free Cash-Flow EURm -2,8 -413,0 <100% Bilanzkennzahlen 2022 2023 Vdg. Bilanzsumme EURm 2.550,6 2.952,9 15,8% Eigenkapital EURm 914,4 909,3 -0,6% Eigenkapitalquote 35,8% 30,8% Nettoverschuldung EURm 256,5 775,9 >100% Gearing 28,1% 85,3% Sonstige 2022 2023 Vdg. Investitionen1) EURm 267,5 284,0 6,1% Anzahl Mitarbeiter Headcount 6.088 6.184 1,6%



1) exklusive Leasingzugänge (IFRS 16) in Höhe von € 32,5 Mio. (Vorjahr: € 25,9 Mio.)

Der Jahresfinanzbericht sowie der Nachhaltigkeitsbericht über das Geschäftsjahr 2023 sowie der Corporate Governance Bericht sind ab 27. März 2024 auf der Website der Gesellschaft www.pierermobility.com unter folgenden Links abrufbar:

https://www.pierermobility.com/investor-relations/publikationen

https://www.pierermobility.com/nachhaltigkeit/publikationen

Über die Gruppe

Die PIERER Mobility AG ist die Dachgesellschaft für Europas führenden Hersteller motorisierter Zweiräder und produziert eine vollständige Premium-Markenpalette von KTM, GASGAS, Husqvarna und MV Agusta Motorcycles. Mit ihrer Innovationskraft ist PIERER Mobility durch ihre Motorradmarken ein wegweisender Technologieführer für zweirädrige E-Mobilität. Mit Husqvarna und GASGAS E-Bicycles wird das Zweiradsortiment komplementiert. Das Premium-Markenangebot bietet weiters Hochleistungskomponenten der Marke WP sowie spezielle KTM X-BOW Hochleistungssportwagen.

