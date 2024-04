GLAS schließt die Übernahme der französischen Treuhand- und Vermögensverwaltungsgesellschaft Pristine ab

Global Loan Agency Services Limited (Teil der globalen GLAS Group ) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Pristine bekannt zu geben. Dies ist die erste Akquisition der GLAS-Gruppe und ein wichtiger Meilenstein im Rahmen des ehrgeizigen Plans des Unternehmens, seine Präsenz in Europa zu verstärken.

Die Transaktion wurde im August 2023 vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung und der üblichen Abschlussbedingungen vereinbart und wird im März 2024 abgeschlossen.

Pristine

Pristine ist ein führendes Treuhand- und Vermögensverwaltungsunternehmen. Es wurde 2016 in Paris gegründet und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Pristine bietet ein komplementäres Dienstleistungsangebot, das Treuhand-, Fondsstrukturierungs- und -verwaltungsdienste für internationale und inländische Institutionen umfasst und in erster Linie darauf abzielt, Unternehmensfinanzierungen für Kreditgeber aus dem Nichtbanken- und Bankenbereich in Frankreich zu erleichtern.

Das Unternehmen verfügt über eine langjährige und breit gefächerte Erfahrung in den Bereichen Umstrukturierung, Verbriefung, strukturierte Finanzierung und andere Ad-hoc-Finanzierungsprojekte.

GLAS Frankreich

Die GLAS-Gruppe hat 2018 ihre französische Niederlassung in Paris eröffnet und seitdem ein großes Team unter der Leitung von Aymeric Mahe, Leiter von GLAS SAS, aufgebaut.

GLAS SAS ist das einzige bankenunabhängige Unternehmen, das von der Autorité de Contrôle Preduentiel et de Résolution (ACPR) reguliert wird, um in Frankreich Zahlungen für Darlehenstransaktionen zu verwalten, die Teil einer globalen Gruppe sind.

Neben der Vermittlung von Krediten bietet GLAS eine Reihe von Dienstleistungen im Bereich der Verwaltung institutioneller Anleihen für in- und ausländische Kreditfonds, Unternehmen und Großbanken auf der ganzen Welt an.

Das Unternehmen ist ein marktführender Anbieter von Direkt- und Konsortialkrediten, Hochzinsanleihen, Leveraged Finance und Kapitalmarktanleihen.

GLAS SAS war auch an zahlreichen hochkarätigen Restrukturierungsfällen in Frankreich beteiligt, darunter SMCP, Orpea, Technicolor und Pierre & Vacances.

Die GLAS-Gründer Mia Drennan und Brian Carne sagten:

"Wir freuen uns, die erste Akquisition der Gruppe abzuschließen und die Dienstleistungskapazitäten von GLAS weiter auszubauen. Die AMF- und ACPR-Zulassungen von Pristine und GLAS sowie unser gemeinsames Fachwissen und unser guter Ruf auf den Anleihemärkten werden es uns ermöglichen, unserem erweiterten Kundenstamm ein breiteres Angebot an relevanten Dienstleistungen zu bieten."

Der Präsident von Pristine, RenaudBaboin sagte:

"Diese Übernahme ist der Beginn einer fantastischen Partnerschaft zwischen GLAS und Pristine. Die beiden Unternehmen passen in allen Aspekten ihres Geschäfts und ihrer Kultur gut zusammen, und ich bin gespannt, wie sich die beiden Unternehmen dadurch entwickeln werden."

Der Generaldirektor von Pristine, BenjaminRaillard, fügte hinzu:

"Wir freuen uns, den Abschluss dieser Transaktion bekannt zu geben und mit der Integration von Pristine in die GLAS Group zu beginnen. Es ist eine aufregende Zeit für die Gruppe und unsere Kunden, die schon bald von den Synergien des Know-hows der beiden Unternehmen profitieren können. Wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft für alle Beteiligten fruchtbar sein wird."

GLAS und Pristines Plan für die Zukunft

Der Abschluss dieser Akquisition unterstreicht das Engagement von GLAS, eine erweiterte Palette von Produkten und Dienstleistungen anzubieten, um den Bedürfnissen von Kunden gerecht zu werden, die an der Emission von Schuldtiteln oder Investitionen in Finanztransaktionen in Europa beteiligt sind.

Das Pristine-Team wird in der neuen Pariser Niederlassung der GLAS SAS in der Avenue George V. angesiedelt sein.

Die beiden Organisationen werden weiterhin getrennt von der AMF und der ACPR reguliert. Die beiden Lizenzen werden es GLAS und Pristine ermöglichen, mehr Kunden bei einer größeren Anzahl von Transaktionen einen besseren Service zu bieten.

Seit der ursprünglichen Ankündigung des Vorschlags zur Übernahme von Pristine hat sich GLAS vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung auch zu einer Partnerschaft mit dem in Singapur ansässigen Unternehmen Watiga verpflichtet. Watiga wird sich ebenfalls dem globalen Netzwerk der GLAS-Gruppe anschließen.

Über GLAS

GLAS wurde 2011 von Mia Drennan und Brian Carne gegründet. Heute ist das Unternehmen der führende unabhängige, konfliktfreie Anbieter von Kreditverwaltungs- und Anleihetreuhänderdiensten, der für seinen erstklassigen Service und seine Expertise bei der Abwicklung komplexer Geschäfte bekannt ist.

GLAS ist ein globales Unternehmen mit Niederlassungen in den USA, Europa und APAC, mit Hauptsitz in London. GLAS verwaltet täglich Vermögenswerte im Wert von mehr als 360 Mrd. EUR und beschäftigt über 300 Fachleute in der Gruppe.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

