Nikkei-Rally: Wenn der Yen steigt, dann... | Japanische Aktien | Börsenparty | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video: Historischer Schritt in Japan: Erstmals seit 17 Jahren hat die japanische Notenbank die Leitzinsen wieder angehoben. War das nur der Anfang und weitere Zinserhöhungen stehen schon vor der Tür? Welche Auswirkungen hat dies auf den Yen, dessen Schwäche nicht zuletzt den Aktienmarkt angetrieben hat? Einschätzungen von Dr. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank, im Gespräch mit Cornelia Frey (Senior Communication Manager, Boerse Stuttgart Group).



Timestamps:

00:00 ► Begrüßung / Zinsanstieg nur "Sturm im Wasserglas"?

01:08 ► Abenomics - Japans einzigartige Finanzpolitik

02:04 ► Yen-Schwäche & seine Auswirkungen

03:14 ► Weitere Zinserhöhungen voraus?

03:54 ► Hohe Überschuldung in Japan - wann tun die Zinserhöhungen weh?

04:32 ► Carry-Trades - günstige Geldaufaufnahme in Japan - Ende in Sicht?

06:42 ► Nikkei-Party auch dank günstigem Yen

07:22 ► Aktienmarkt - Korrektur voraus?



🕐 Das Video wurde am 02. April 2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht.