EQS-News: Abivax reicht Finanzberichte bei der französischen und der US-amerikanischen Finanzmarktaufsicht ein

Abivax reicht Finanzberichte bei der französischen und der US-amerikanischen Finanzmarktaufsicht ein

PARIS, Frankreich, 5. April 2024, 22:00 Uhr MESZ - Abivax SA (Euronext Paris & Nasdaq: ABVX) („Abivax“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von Therapeutika konzentriert, die die natürlichen Regulationsmechanismen des Körpers nutzen, um die Immunreaktion bei Patienten mit chronischen Entzündungskrankheiten zu stabilisieren, gibt die Einreichung seines jährlichen Referenzdokuments (Document d’Enregistrement Universel) bei der französischen Finanzmarktaufsicht, Autorité des Marchés Financiers (AMF), sowie seines Finanzberichts (20-F) bei der US-amerikanischen Finanzmarktaufsicht (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC) zum 5. April 2024 bekannt.

Das Document d’Enregistrement Universel enthält den Geschäftsbericht 2023, den Lagebericht, einschließlich des Corporate-Governance-Berichts sowie das Prüfungsergebnis der Abschlussprüfer.

Beide Dokumente können auf den Internetseiten des Unternehmens (www.abivax.com/investors) sowie entsprechend auf den Seiten der französischen (www.amf-france.org) und der US-amerikanischen Finanzmarktaufsicht (www.sec.gov/edgar) heruntergeladen werden.



Webcast zu den Finanzergebnissen 2023

Das Abivax Management wird am Montag, den 8. April 2024, im Anschluss an die Bekanntgabe der Jahresergebnisse 2023 um 14:30 Uhr MESZ im Rahmen eines Webcast einen Überblick über die Highlights des Jahres 2023 und die zukünftigen Projekte des Unternehmens geben. Im Anschluss an die Präsentation besteht die Möglichkeit einer Live-Fragerunde.

Um am Webcast teilzunehmen und Fragen zu stellen, registrieren Sie sich bitte direkt auf der Abivax Website.

Über Abivax

Abivax ist ein Biotechnologieunternehmen mit Programmen im Stadium der klinischen Entwicklung. Der Fokus des Unternehmens mit Sitz in Frankreich und den USA liegt auf Medikamenten, die die natürlichen, körpereigenen Regulationsmechanismen nutzen, um die Immunreaktion bei Patienten mit chronischen Entzündungskrankheiten zu stabilisieren. Der führende Medikamentenkandidat von Abivax, Obefazimod (ABX464), befindet sich in klinischen Phase-3-Studien zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer, aktiver Colitis ulcerosa. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com.

Folgen Sie uns auf LinkedIn und X, ehemals Twitter, @ABIVAX_.



Kontakte:

Abivax Investor Relations

Patrick Malloy

patrick.malloy@abivax.com

+1 847 987 4878

