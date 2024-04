Widerstand: 18.280 18.427 Unterstützung: 18.100 18.040

Dax-Rückblick:

Der Dax kam zum Wochenausklang deutlich unter Druck und fiel zeitweise unter die Marke von 18.100 Punkten, konnte sich aber am Nachmittag wieder stabilisieren und eine Erholung einleiten. Diese Erholung setzt sich zum Wochenstart zunächst weiter fort, der Dax klettert zurück über die Marke von 18.250 Punkten.

Dax-Ausblick:

Mit der zweiten Abwärtsstrecke am Freitag unter die Marke von 18.100 Punkten wurden die Minimalvorgaben für eine technische Korrektur erfüllt, das Idealziel im Bereich 18.040/60 Punkte wurde allerdings nicht ganz erreicht.

Sollte es den Käufern in den kommenden Handelsstunden gelingen, den Horizontalwiderstand um 18.280 Punkte zu überwinden wäre der Weg aus charttechnischer Sicht frei für einen erneuten Anlauf in den Bereich 18.400 bis 18.430 Punkte.

Später wären dann sogar neue Allzeithochs oberhalb von 18.560 Punkten denkbar. Neuen Rückenwind für die Bären würde ein erneuter Rücksetzer unter 18.150 Punkte bringen. In dem Falle wäre eine ausgedehntere Zwischenkorrektur Richtung 18.000 und tiefer einzuplanen.

Quelle: Tradingview

