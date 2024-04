Hoffnung auf Fed-Zinssenkung sinkt

Starker Arbeitsmarkt in den USA

Zinsen höher, Aktien unbeeindruckt

Märkte bleiben diese Woche im Bann der Geldpolitik

Die Daten zur Beschäftigungsentwicklung konnten mit einem Job-Aufbau von gut 300.000 im März einmal mehr auf der positiven Seite überraschen. Die Arbeitslosenquote und die Stundenlöhne entsprachen den Analystenerwartungen. Auch wenn die Daten zur Beschäftigung im Nachhinein oft noch spürbar revidiert werden - sollten sich die veröffentlichten Daten bestätigen, dann wäre dies der stärkste Anstieg der Beschäftigtenzahl seit Mai 2023, und auch die drei vorherigen Monate wiesen bereits ein recht solides Plus auf. Sollte sich die US-Konjunktur derzeit abschwächen - der Arbeitsmarkt hat davon noch nichts mitbekommen. Die Fed dürfte die Entwicklung aufmerksam verfolgen. Wir hatten ohnehin nicht mehr mit einer Zinssenkung im Juni gerechnet. Mit den am Freitag veröffentlichten Daten ist ein solcher Schritt noch einmal unwahrscheinlicher geworden.Die Rendite von 10-jährigen US-Staatsanleihen kletterte in Reaktion auf den Arbeitsmarktbericht rund 5 Basispunkte und erreichte den höchsten Tagesschlussstand seit November. In Europa fiel die Reaktion der Anleihemärkte etwas verhaltener aus. Den Aktienmärkten schienen die Daten vom US-Arbeitsmarkt derweil gänzlich egal zu sein. Der S&P 500 ging mit einem Tagesplus von einem guten Prozent aus dem Handel.Die Woche beginnt heute noch relativ daten- und ereignisarm. Heute früh werden die Daten zur deutschen Industrieproduktion im Februar veröffentlicht. Die Industrie steckt u.E. weiterhin in der Rezession fest und die Produktion dürfte spürbar niedriger ausgefallen sein als vor einem Jahr zu dieser Zeit. Die Finanzmärkte schauen derweil weiterhin gebannt auf die Notenbanken - und da wird es am Mittwoch und Donnerstag spannend. Am Mittwoch kommen Inflationsdaten aus den USA. Zudem veröffentlicht die Fed ihr Protokoll vom letzten Zinsentscheid. Am Donnerstag steht dann der Zinsentscheid der EZB an. Wir halten es zwar für überaus unwahrscheinlich, dass die Euro-Währungshüter bereits jetzt damit beginnen, ihre Geldpolitik zu lockern. EZB-Chefin Lagarde dürfte aber die Tür für eine Zinssenkung auf der Juni-Sitzung weit öffnen. Last but not least hat in den USA bereits die vierteljährliche Berichtssaison der Unternehmen angefangen. Am Freitag dieser Woche gewähren einige Großbanken Einblick in ihre Bücher.