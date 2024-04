Widerstand: 18.280 18.427 Unterstützung: 18.060 18.040

Dax-Rückblick:

Der Dax fiel gestern Nachmittag nach den höher als erwartet ausgefallenen US-Konsumentenpreisen zunächst deutlich zurück und rutschte zeitweise deutlich unter 18.000 Punkte, bevor eine schnelle und deutliche Erholung einsetzte.

Diese Erholung kann sich am Vormittag nicht fortsetzen. Nach einer komplett richtungslosen ersten Handelsstunde gerät der Dax in der vergangenen Handelsstunde wieder deutlich unter Druck und gibt Richtung 18.000er-Marke ab.

Dax-Ausblick:

Im Vorfeld des am Nachmittag anstehenden EZB-Entscheids und weiteren Inflationsdaten aus den USA - die Produzentenpreise stehen an - ist die Seitenlinie aktuell eine gute Option.

Am Nachmittag ist sowohl ein Rallyschub über 18.200 Punkte als auch ein Rücksetzer Richtung 17.900 Punkte denkbar. Die kurzfristige Richtungsentscheidung hängt primär von dem ab, was die EZB entscheidet und was EZB-Chefin Lagarde auf der anschließenden Pressekonferenz sagen wird.

Quelle: Tradingview

