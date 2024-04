Bei der Quartalsbilanz schauen die meisten Investoren oft nur auf die Wertentwicklung − das ist einfach und führt zu schnellen Ergebnissen. Doch hier lohnt sich der genaue Blick auf die Wertreiber an den Börsen. Welche Aktien und welche Sektoren haben die Märkte angetrieben? Immerhin lag der Zuwachs bei vielen Indizes seit Jahresanfang bei 10 Prozent und mehr.

2023 waren die Markttreiber schnell identifiziert: Das waren die Magnificent 7- Aktien. Nvidia, Microsoft und Co. haben mit massiven Kurszuwächsen die Märkte stark nach oben gezogen. Am Ende blieb so beim S&P 500-Index ein Jahreszuwachs von 24 Prozent. 2024 hat sich die Lage aber im ersten Quartal deutlich verändert.

So hat die Bedeutung der Magnificent 7 klar nachgelassen. Sie waren nur noch für 37 Prozent des Indexzuwachses von insgesamt rund 10 Prozent verantwortlich. Vor einem Jahr lag der Anteil noch bei annähernd 67 Prozent. Das hat Morningstar zuletzt ermittelt. Aber an der Börse bleibt man innovativ was Namen und knackige Begriffe angeht und so sind die Magnificent 7 jetzt von der „Gang of Four“ abgelöst worden. Das sind dann nur noch Nvidia, Microsoft, Meta und Amazon. Und damit sieht es schon wieder positiver aus für die großen Namen der Tech-Branche. Diese vier Aktien allein waren im ersten Quartal für 47 Prozent der Indexzuwächse verantwortlich.

Apple und Tesla haben im ersten Quartal an Wert verloren und Alphabet hat sich ungefähr so entwickelt wie der Index. Tatsächlich war der März zuletzt der Monat mit der schwächsten Outperformance der großen Tech-Aktien im Verhältnis zum S&P 500 seit Dezember 2023. So legte der breite Index um 3,1 Prozent zu, die sieben Tech-Aktien brachten es hingegen nur auf ein Plus von 1,6 Prozent.

Comeback der zyklischen Sektoren

Grundsätzlich kommen die zyklischen Sektoren jetzt wieder stärker in Fahrt. Das gilt ganz besonders für Industriewerte, Finanzunternehmen und Energieakten. Zusammen mit dem IT-Sektor und dem Kommunikationssektor haben alle diese Sektoren den breiten Index, gemessen am S&P 500, outperformt.

Tatsächlich ist das eine gesunde Marktentwicklung – wenn die Marktbreite zunimmt und nicht nur ein oder zwei Sektoren den Zuwachs des Marktes stützen. Oder anders gesagt: Bullenmärkte leben von der Sektorrotation. Zuletzt hat passend dazu auch die Anzahl der Aktien mit neuen 52-Wochen-Hochs massiv zugelegt. Bezogen auf den S&P 500-Index waren es 118 Werte. Dies war der höchste Wert seit drei Jahren. Ein weiteres gutes Signal liefern die langfristigen Trends gemessen an der 200-Tage-Linie. So notierten zuletzt 83 Prozent der S&P 500-Indexmitglieder oberhalb der wichtigen Trendlinie. So viele waren es zuletzt im August 2021.

Damit bleibt als Quartalsbilanz stehen: Der aktuelle Aufwärtstrend steht auf einem breiteren Fundament. Das ist definitiv eine positive Meldung für die Kapitalmärkte.