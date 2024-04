dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Infineon unbeeindruckt von Nachfrageschwäche bei Elektroautos

MÜNCHEN - Der Chiphersteller Infineon blickt trotz der aktuellen Nachfrageschwäche bei Elektroautos optimistisch auf dieses Segment. "Die Elektromobilität bleibt einer der größten Wachstumstreiber für uns, zumal im Vergleich zum Verbrennermotor hier doppelt so viele Halbleiter verbaut werden", sagte Finanzvorstand Sven Schneider "Euro". Vor allem in China, das für zwei Drittel des Weltmarktes für Elektromobilität stehe, entwickle sich der Absatz weiter stark.

'WSJ': SAP-Konkurrent Salesforce peilt Übernahme von Informatica an

SAN FRANCISCO - Der SAP-Rivale Salesforce will einem Pressebericht zufolge den Datenmanagementsoftware-Anbieter Informatica übernehmen. Die Gespräche befänden sich in einem späten Stadium, berichtete das "Wall Street Journal" am Wochenende. Ein Problem sei, dass der diskutierte Übernahmepreis aufgrund des kräftigen Kursanstiegs im laufenden Jahr inzwischen unter dem aktuellen Börsenpreis liege. Am Freitag hatte das Informatica-Papier bei 38,48 US-Dollar geschlossen. Getrieben von Übernahmespekulationen hat der Kurs in diesem Jahr um fast die Hälfte zugelegt.

IPO/'WSJ': CVC startet neuen Versuch der Börsennotierung

NEW YORK - Der Finanzinvestor CVC Capital Partners will einem Pressebericht zufolge am Montag einen neuen Versuch starten, seine Aktien an die Börse zu bringen. Die Papiere sollen in Amsterdam notiert werden, wie das "Wall Street Journal" am Wochenende berichtete. CVC peile dabei eine Bewertung von bis zu 16 Milliarden US-Dollar an. Der Verkauf bestehender und neuer Aktien solle mehr als eine Milliarde Dollar einbringen.

Analyse: Mercedes ist unter großen Autokonzernen am profitabelsten

STUTTGART - Mercedes-Benz war im vergangenen Jahr einer Analyse zufolge der profitabelste unter den weltweit größten Autokonzernen. Die Profitabilität - gemessen an der Ebit-Marge, welche denn operativen Gewinn ins Verhältnis zum Umsatz setzt - lag bei 12,8 Prozent. Das geht aus der Analyse der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervor, die dafür die Finanzkennzahlen der 16 größten Autokonzerne der Welt untersucht hat.

Netflix erhöht Preise in Deutschland

LOS GATOS - Netflix erhöht die Preise in Deutschland. Das teuerste "Premium"-Abo mit 4K-Bildqualität und 3D-Sound kostet nun 19,99 Euro statt zuvor 17,99 Euro, wie seit Freitag aus Angaben auf der Netflix-Website für Deutschland hervorgeht. Beim "Standard"-Abonnement mit Full-HD-Bild und weniger gleichzeitig nutzbaren Geräten steigt der Preis von 12,99 auf 13,99 Euro. Dagegen kostet das Abo mit Werbung unverändert 4,99 Euro im Monat.

Tesla-Erweiterung bei Umfrage umstritten

POTSDAM - Eine Erweiterung der Tesla -Fabrik in Grünheide stößt bei der Bevölkerung in Brandenburg auf ein geteiltes Echo. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap für den RBB. Danach fänden es 47 Prozent gut, wenn die Autofabrik und die damit verbundene Logistik und Industrieansiedlungen weiter wachsen. 43 Prozent fänden Erweiterungen nicht gut.

Andrea Orcel als UniCredit-Chef bestätigt

MAILAND - Die Aktionärsversammlung der Bank-Austria-Mutter UniCredit hat Konzernchef Andrea Orcel sowie Verwaltungsratspräsident Pier Carlo Padoan im Amt bestätigt. Aus dem neuen Verwaltungsrat scheidet Alexander Wolfgring als Vertreter der österreichischen AVZ-Stiftung aus.

Ikea will mehr Planungsstudios eröffnen

BERLIN - Der Möbelhändler Ikea will in diesem Jahr weitere sogenannte Planungsstudios in Innenstädten eröffnen. Dort können sich Kunden etwa beim Kauf von Küchen beraten lassen. "Den Start machen Köln und Stuttgart voraussichtlich noch in diesem Jahr", sagte Ikea-Deutschlandchef Walter Kadnar der "Bild am Sonntag". In beiden Städten zieht das Unternehmen demnach in Einkaufszentren ein.

Bundesrätin: Aufteilung von UBS nicht unbedingt weniger risikoreich

ZÜRICH - Um die Steuerzahler in Zukunft besser vor unternehmerischem Versagen einer systemrelevanten Bank zu schützen, hat der Bundesrat in Zürich am vergangenen Mittwoch einen Katalog von 22 Maßnahmen zur "Too-big-to-fail"-Regulierung vorgestellt. Dabei gebe es aber nicht die eine, heilsbringende Maßnahme, sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter "Schweiz am Sonntag".

