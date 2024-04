Der Angriff Israels auf den Iran hat die geopolitischen Sorgen der Anleger vor dem Wochenende größer werden lassen. Im Dax ging die Korrektur weiter, der Leitindex schloss 0,56 Prozent schwächer beim Stand von 17.737 Punkten. Mit minus 1,1 Prozent verzeichnete er damit seinen dritten Wochenverlust in Folge.

Von seinem Rekordhoch Anfang des Monats bei 18.567 Punkten hat der Dax mittlerweile viereinhalb Prozent eingebüßt. Zudem wurde die 50-Tage-Durchschnittslinie als Unterstützung gerissen. Diese gilt bei Charttechnikern als Maßstab für den mittelfristigen Trend.

Der Einbruch an den weltweiten Aktienmärkten könnte noch eine Weile weitergehen, schrieb Marco Valli, Volkswirt und Aktien-Experte der italienischen Bank Unicredit. Investoren rät er, sich mit neuen Aktien-Engagements zurückzuhalten, bis sich die gegenwärtig schwankungsfreudige Situation am Markt stabilisiert habe.

Bitcoin erholt sich – Kurs steigt über 65 000 US-Dollar

Die älteste und bekannteste Digitalwährung Bitcoin hat am Freitag wieder an Wert gewonnen. Am Nachmittag stieg der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp auf ein Tageshoch bei 65.506 US-Dollar. Am frühen Morgen war der Bitcoin noch stark unter Verkaufsdruck geraten. Zeitweise wurde die Kryptowährung unter der Marke von 60.000 Dollar gehandelt.

Eine allgemeine Kursschwäche an den Finanzmärkten hatte den Bitcoin in der vergangenen Nacht mit nach unten gezogen und zeitweise auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen gedrückt. Nach Einschätzung des Marktanalysten Timo Emden von Emden Research haben geopolitischen Risiken auch den Bitcoin belastet. „Riskante Anlageklassen wie Bitcoin befinden sich weiterhin im Klammergriff geopolitischer Unwägbarkeiten“, kommentierte Emden.

Israel hat als Reaktion auf einen Großangriff vom vergangenen Wochenende trotz internationaler Warnungen offenbar eine Vergeltungsaktion gegen den Iran ausgeführt. Die New York Times berief sich dabei auf zwei israelische und drei iranische, namentlich nicht genannte Regierungsmitarbeiter. Es habe sich nicht um eine breit angelegte Attacke gehandelt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Meldungen über Schäden habe es nicht gegeben, hieß es. Danach erholte sich der Bitcoin wieder.

Die jüngste geopolitische Entwicklung im Nahen Osten trifft auf eine bereits sehr nervöse Stimmung am Markt für Kryptowährungen. Unter anderem werden die Kurse durch die Unsicherheit über die künftige Geldpolitik der US-Notenbank bewegt.

Nervös ist der Markt auch wegen des bevorstehenden Bitcoin-Halving, was ebenfalls starke Kursschwankungen befördert. Am kommenden Samstag wird die Belohnung für das Berechnen neuer Bitcoins halbiert - zum vierten Mal in der Geschichte der Währung. Die Menge der Bitcoins, die neu auf dem Markt gebracht werden, wird so reduziert. Experten warnen generell immer wieder vor Kursbewegungen des Bitcoin, die extrem stark ausfallen können.

Redaktion onvista/dpa-AFX