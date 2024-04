Aktienmärkte stabilisieren sich

Freundlicher Wochenstart

Wachstumstitel bleiben im Fokus

Bitcoin legt nach dem Halving zu

Trübe Verbraucherstimmung

Berichtssaison gewinnt an Fahrt

Nach dem Ausverkauf vom Freitag legten die Aktienmärkte zu Wochenbeginn wieder zu. DAX legte um 0,7 % zu, der S&P 500 avancierte um 0,87 %. Der Nasdaq-Index beendete den Handelstag mit einem Plus von 1,11 %. Besonders Wachstumstitel waren in der Vorwoche unter Druck gekommen: Hier belasteten Zinssorgen sowie eine schwache Prognose des Streaming-Anbieters Netflix. Aus europäischer Sicht enttäuschte vorige Woche bereits der Chipausrüster ASML.Im der neuen Handelswoche bleiben Tech-Titel im Fokus, wenn unter anderem Tesla, Meta Platforms, Alphabet und Microsoft ihre Zahlen vorlegen. Nach Börsenschluss gestern Abend berichtete bereits der Softwarekonzern SAP. Der Titel wurde im laufenden Jahr auch von der KI-Euphorie erfasst. Nach 10 %igem Kursverlust vom März-Hoch dürfte sich die Erwartungshaltung allerdings zuletzt beruhigt haben. Die Walldorfer berichteten einen 19 %igen operativen Gewinnanstieg auf 1,544 Mrd. Euro im ersten Quartal. Diese Zahlen werden aufgrund des hohen SAP-Anteils am hiesigen Leitindex naturgemäß ihre Spuren in der heutigen DAX-Entwicklung hinterlassen.Nach dem sogenannten "Halving" am Wochenende, bei dem die Generierung neuer Bitcoins gedrosselt wurde, legte die Kryptowährung am Montag um nahezu 3 % zu.Die Verbraucherstimmung im Euroraum hat sich im April kaum aufgehellt. Das von der EU-Kommission ermittelte Barometer für das Konsumklima stieg um 0,2 Punkte auf minus 14,7 Punkte an. Dies lag leicht unter den von Reuters ermittelten Konsens-Erwartungen von minus 14,4 Zählern. Trotz des leichten Anstiegs liegt die Verbraucherstimmung weiter deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Allzu pessimistisch mit Blick auf die Entwicklung des Konsums sollte man deshalb allerdings nicht werden: Die Reallöhne dürften im laufenden Jahr ansteigen, und dies hatte in der Vergangenheit üblicherweise zur Folge, dass die Menschen mehr konsumieren.Heute stehen die europäischen Einkaufsmanagerindizes an, von denen wir sowohl Industrie als auch Dienstleistungen betreffend einen leichten Anstieg erwarten. Am Nachmittag folgen die US-Neubauverkäufe. Im Vordergrund steht diesseits wie jenseits des Atlantiks die Berichtssaison zum ersten Quartal. Hier stehen heute unter anderem Deutsche Börse, General Motors, Novartis, Tesla, Texas Instruments und UPS in den Startlöchern.