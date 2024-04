ADS-TEC Energy ernennt Automobil- und Mobilitätsexperten, Alwin Epple, zum neuesten Mitglied des Verwaltungsrats

EQS-Media / 29.04.2024 / 09:30 CET/CEST



NÜRTINGEN

,

29. April 2024

– ADS-TEC Energy plc („ADS-TEC Energy”, „Unternehmen”, „wir”, „unser” oder „uns”) (NASDAQ: ADSE), weltweit führender Anbieter von batteriegepufferter, ultraschneller Ladetechnologie, freut sich, die Ernennung von Alwin Epple in den Verwaltungsrat bekannt geben zu können. Herr Epple kann auf eine beeindruckende Karriere in der Automobilbranche zurückblicken, die sich über drei Jahrzehnte erstreckt, und wird das Führungsteam des Unternehmens mit seiner breiten Erfahrung und seinem Fachwissen bereichern. Alwin Epple hatte in den letzten 20 Jahren führende Positionen bei der Daimler AG und der Mercedes-Benz Group inne. Zuletzt war er Chief Audit Executive bei der Mercedes-Benz Group. Davor war er Head of Project Management der Daimler AG in Stuttgart, wo er die Umstrukturierung des Pkw-Vertriebs in 18 Ländern leitete. Zu Herrn Epples umfassender internationaler Erfahrung zählen zudem Positionen als President und CEO von Mercedes-Benz Italien, Verwaltungsratsmitglied der Daimler Financial Services AG und Managing Director der Mercedes-Benz Financial Services UK LTD.

Wir freuen uns, Alwin Epple in unserem Verwaltungsrat willkommen heißen zu dürfen. Herrn Epples Karriereverlauf zeigt, dass er sich an komplexen, internationalen Märkten behaupten und in der Automobilbranche sektorenübergreifend greifbare Ergebnisse liefern kann, so Dr. Kurt Lauk, Vorsitzender des Verwaltungsrats. Seine Ernennung in den Verwaltungsrat von ADS-TEC Energy unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, in der dynamischen Geschäftswelt von heute Innovation und nachhaltiges Wachstum voranzutreiben.

Herr Epple ist seit 2016 als Vorsitzender des Advisory Boards für die AMANN & Söhne GmbH & Co. KG, ein weltweit tätiger Hersteller von Nähfäden und Stickgarnen für die Industrie, und als Mitglied des Board of Management der gemeinnützigen Hanns A. Pielenz-Stiftung tätig.

Er hat ein wirtschaftswissenschaftliches Studium an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen abgeschlossen und sowohl an der Wharton School (University of Pennsylvania) als auch an der Harvard University in Cambridge Trainingsprogramme für die Unternehmensführung absolviert.

„Es ist mir eine große Ehre und ich freue mich sehr, dem Verwaltungsrat von ADS-TEC Energy plc beizutreten“, so Alwin Epple. „Teil der Transformation der automobilen Mobilität durch ultraschnelle Lade- und Batteriespeicherlösungen zu sein, motiviert mich ungemein.“

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Seine batteriegestützte Schnellladetechnologie ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

Mehr Informationen unter:

www.ads-tec-energy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "projizieren", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für 2023, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder gestrichen werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder gestrichen werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Standards für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind unter „Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren“ in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 11. Mai 2023 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://www.ads-tec-energy.com/en/company/invest und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Kontakt:

Juliane Kunz

Senior Pressereferentin

press@ads-tec-energy.com

Emittent/Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Sprache: Deutsch Unternehmen: ADS-TEC Energy GmbH Heinrich-Hertz-Str. 1 72622 Nürtingen Deutschland Internet: www.ads-tec.de EQS News ID: 1889857