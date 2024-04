BTC nach dem Halving - Bullenmarkt schon vorbei oder bringen neue ETFs den Durchbruch @Bitcoin2Go?

Direkt zum Video auf YouTube

In diesem Video blicken Mirco Recksiek von Bitcoin2Go und Richard “Richy” Dittrich von Boerse Stuttgart Group auf einen aufregenden April zurück. Dabei beantworten sie unter anderem folgenden Fragen: Wie hat sich das vierte Bitcoin Halving auf die Miner ausgewirkt? Wann ist mit einer Entscheidung der SEC zu den Anträgen für Ethereum Spot ETFs zu rechnen? Welche Auswirkungen hatte die Zulassung in Hongkong auf den Kryptomarkt? Warum sind Stablecoins derzeit auf einem Allzeithoch? Was gibt es Neues bei den Meme Coins und ist die Solana Blockchain derzeit überlastet? Das und vieles mehr gibt es im BISON Monatsrückblick April!





