Die Dividendensaison läuft auf Hochtouren. Wer nach laufenden Erträgen sucht, kann bei den 40 Dax-Titeln neben den Aktien aber durchaus auch bei Anleihen fündig werden. Wir zeigen, wer aktuell wie viel für dein Geld bietet.

Am Mittwoch sind der Logistikkonzern DHL und der Energieversorger RWE dran: 1,85 Euro beziehungsweise 1,00 Euro je Aktie bekommen die Anteilseigner als Gewinnbeteiligung für das abgelaufene Geschäftsjahr überwiesen. Am Freitag können sich zudem noch die Hannover-Rück-Aktionäre über ihre Dividende freuen: 7,20 Euro je Aktie schüttet der Rückversicherungskonzern aus. In Summe kommen die 40 Dax-Konzerne auf rund 53 Milliarden Euro Ausschüttungssumme - neuer Rekord!