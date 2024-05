Dax-Widerstand: 18.850 18.900 Dax-Unterstützung: 18.600 18.570

Dax-Rückblick:

Der Dax korrigierte in den vergangenen 24 Stunden erwartungsgemäß einen Teil der Himmelfahrtsrally, richtiger Verkaufsdruck kam aber nicht wirklich auf.

Auch heute Vormittag hält sich die Käuferseite bislang recht gut, nach einem kurzen Abtaucher unter die 18.700-Punkte-Marke kann sich der Index wieder stabilisieren.

Dax-Ausblick:

Der Dax hat einen Teil der überkauften Marktsituation abbauen können, ein Re-Test des ehemaligen Allzeithochs um 18.570 Punkte blieb allerdings bislang aus. Die Zeit der Bären läuft nun jedoch langsam aber sicher erst einmal ab, mit den US-Produzentenpreisen am Nachmittag werden die Karten neu gemischt.

Diese wichtigen Inflationsdaten haben - genauso wie die Konsumentenpreise morgen - das Potenzial, kurzfristig größere Bewegungsimpulse in die eine oder andere Richtung auszulösen. Nach den Daten ist somit sowohl Schwäche Richtung 18.570, als auch ein erneuter Anlauf an die 18.800er Marke einzukalkulieren.

Unter Chance Risiko-Aspekten ist im Vorfeld der US-Makrodaten am Nachmittag die Seitenlinie daher eine gute Option.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DQ0358 von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 14.05.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 16.919 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DQ0WCD von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 14.05.2024), die K.o.-Schwelle bei 20.704 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.