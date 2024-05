STOXX® Europe 600 Utilities - Das Comeback des Jahres?

Im Mai kam es bei den europäischen Versorgern zu einem bemerkenswerten Chartsignal: Mit hoher Dynamik konnte der STOXX® Europe 600 Utilities die Widerstandszone aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 377 Punkten) und einer alten Abwärtstrendlinie (akt. bei 379 Punkten) überwinden. Der beschriebene Ausbruch wird von einem neuen MACD-Kaufsignal sowie dem Bruch des Abwärtstrends im Verlauf des RSI bestätigt. Damit rücken die horizontalen Hürden zwischen 403 und 409 Punkten mehr und mehr in den Mittelpunkt. Hier hatte das Aktienbarometer in den letzten vier Jahren immer wieder wichtige Hochpunkte ausgebildet. Ein Sprung über diese Schlüsselzone würde aus charttechnischer Sicht nicht nur ein aufsteigendes Dreieck vervollständigen, sondern übergeordnet der riesigen Bodenbildung seit dem Jahr 2008 Nachdruck verleihen (siehe Chart). Für Value-Investoren kommt noch ein weiteres Argument hinzu: Relativ, d. h. im Vergleich zum STOXX® Europe 600 notieren die Versorger auf einem historisch günstigen Niveau. Um das mögliche Comeback der europäischen „Utilities“ nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, den o. g. alten Kreuzwiderstand bei 379/377 Punkten nicht mehr zu unterschreiten.

STOXX® Europe 600 Utilities (Monthly)

Quelle: Macrobond, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart STOXX® Europe 600 Utilities

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

