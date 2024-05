Dax-Widerstand: 18.900 19.000 Dax-Unterstützung: 18.635 18.570

Dax-Rückblick:

Das Fazit von gestern lautete wie folgt:

Sollte sich der Dax oberhalb von 18.850 Punkten etablieren können, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Kaufwelle Richtung 19.000 Punkte. Allerdings befindet sich der Index auch an einer Position, an der eine neue Verkaufswelle starten könnte.

Der Dax entscheid sich für die "neue Verkaufswelle" und setzte bereits im gestrigen Handelsverlauf gut 200 Punkte zurück. Diese Verkaufswelle setzte sich am Freitagvormittag zunächst weiter fort, der Dax rutschte bis in den unteren 18.600er Bereich ab.

Dax-Ausblick:

Das deutsche Börsenbarometer rutschte heute Vormittag bis in den Bereich des Wochentiefs vom Dienstag bei 18.635 Punkte ab. Diese Zone fungiert kurzfristig als Unterstützungsbereich für den Dax.

So lange dieses Level bei 18.635 Punkten nicht per Stundenschlusskurs unterboten wird ist Richtung Wochenende tendenziell mit Stabilisierungsversuchen der Käuferseite zurück über 18.700 Punkte zu rechnen. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Quelle: Tradingview

