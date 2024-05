Martin bespricht heute folgende Werte: Redcare Pharmacy, Hornbach Holding, Evotec, Roche, WTI Öl, ZIM Integrated Shipping, Macy's, Lowes Companies, Toll Brothers, Modine Manufacturing, Apple und Nvidia.

Heute in der Nachbörse werden die Zahlen von Nvidia veröffentlicht. Bis dahin sollten Anleger nicht mehr mit allzu viel Bewegung rechnen. Im gestrigen Handelsverlauf konnten Anteilsscheine des Kaufhausbetreibers Macy's deutlich profitieren. Martin schaut heute auf die Gründe.

In der Baubranche in den USA läuft es anscheinend auch weiter gut. Der Klassenbeste Toll Brothers hat gestern nachbörslich die Bücher geöffnet. Hierzulande steht heute die Baumarktkette Hornbach im Fokus der Anleger. Trotz eines guten Start scheint man hier nicht viel vom Gesamtjahr zu erwarten. Mehr dazu in der heutigen Sendung.