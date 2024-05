SDAX® - Zurück in der Erfolgsspur!

Letzte Woche hatten wir an dieser Stelle die potenzielle Bodenbildung sowie das mögliche Nachholpotenzial des MDAX® diskutiert. Die „dritte Reihe“ ist da schon einen Schritt weiter. Schließlich konnte der SDAX® die Hochpunkte des vergangenen Jahres bei 13.881/13.984 Punkten bereits hinter sich lassen und hat damit eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation abgeschlossen (siehe Chart). Zuvor bestätigte das Aktienbarometer zudem den Basisaufwärtstrend seit Anfang 2009 (akt. bei 12.912 Punkten). Rein rechnerisch lässt sich das kalkulatorische Anschlusspotenzial aus der unteren Umkehr auf 3.800 Punkte taxieren – perspektivisch mehr als ausreichend, um das Allzeithoch vom November 2021 bei 17.450 Punkten ins Visier zu nehmen. Rückenwind erhält der SDAX® aktuell von Seiten verschiedener Indikatoren. Hervorheben möchten wir die synchronen Kaufsignale seitens des MACD und des Aroon. In Sachen Aufholpotenzial sind die „small caps“ ihren größeren Pendants aus dem MDAX® also ein gutes Stück voraus. Um die charttechnische Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die Kombination aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 14.029 Punkten) und der o. g. Ausbruchszone bei 13.900 Punkten nicht mehr zu unterschreiten.

SDAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart SDAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

