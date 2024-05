Gestern waren es erneut die Bewegungen am Zinsmarkt, die die Aktienmärkte unter Druck gesetzt haben. Der Dax versucht heute allerdings, die Korrektur zu unterbrechen. Gestützt wird er von der 50-Tage-Linie. Viel Bewegung gab es gestern in einzelnen US-Aktien. So sind Aktien von Salesforce nachbörslich um mehr als 16 Prozent eingebrochen. Die Gründe zeigt Martin in der heutigen Sendung. Außerdem stehen Aktien von BYD im Fokus, nachdem die Aktie gestern überraschend deutlich zulegen konnte. Hier treibt die Präsentation einer technischen Neuerung den Kurs an. Für Dell-Aktionäre wird es heute nachbörslich spannend. Denn da öffnet Technologie-Riese Dell die Bücher. Martin schaut auf die Erwartungen.

