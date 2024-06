Deutschland: Positiver Start

Den jüngsten Rücksetzer des Dax dürften am Mittwoch wieder einige Käufer nutzen. An der Wall Street hatten die Kurse am Vorabend nach dem europäischen Handelsschluss zugelegt, hieran dürfte der deutsche Aktienmarkt anknüpfen. Unterstützung erhielten die US-Börsen vom Anleihemarkt, wo die Rendite zehnjähriger US-Papiere den vierten Handelstag in Folge gefallen war.

Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax den Leitindex Dax 0,7 Prozent höher auf 18 530 Punkte. Tags zuvor war er mit 18 365 Punkten zeitweise auf den tiefsten Stand seit vier Wochen gesunken. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Morgen ebenfalls höher erwartet.

Zurückhaltung vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) ist spürbar. "Eine Leitzinssenkung der EZB am Donnerstag ist am Markt eingepreist", schrieb die Landesbank Helaba. "Offen ist, wie es danach weitergeht". Da die EZB die Tür für weitere Lockerungen wohl nicht verschließen werde, sollte das Umfeld für Aktien günstig bleiben.

USA: Gewinne

Die US-Börsen haben am Dienstag nach zeitweise noch deutlicheren Aufschlägen moderate Gewinne ins Ziel gerettet. Der Leitindex Dow Jones Industrial verabschiedete sich 0,36 Prozent fester mit 38 711,29 Punkten aus dem Handel. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,15 Prozent auf 5291,34 Punkte hoch. Der von Technologietiteln geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,29 Prozent auf 18 654,84 Zähler zu. Konjunkturdaten gaben den Aktienkursen keine unmittelbaren Impulse.

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Insgesamt hielten sich die Kursausschläge aber in engen Grenzen. Vorsicht prägt weiter das Geschehen. Leicht positiv waren die Vorgaben von den US-Märkten. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 1,1 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Hang-Seng-Index hingegen um 0,3 Prozent nach oben. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen büßte im späten Handel 0,2 Prozent ein.

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT AUTOS AUF 'UNDERWEIGHT'

HSBC HEBT ZIEL FÜR BIONTECH AUF 92 (90) USD - 'HOLD'

HSBC HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 190 (170) EUR - 'BUY'

HSBC HEBT ABBVIE AUF 'BUY' - ZIEL 185 USD

HSBC HEBT UNITEDHEALTH AUF 'BUY' - ZIEL 580 USD

MORGAN STANLEY HEBT BOSTON BEER AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 290 USD

BARCLAYS HEBT APPLIED MATERIALS AUF 'EQUAL WEIGHT' (UW) - ZIEL 225 (165) USD

BARCLAYS HEBT KLA CORP AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 765 (630) USD

UBS HEBT ZIEL FÜR HP ENTERPRISE AUF 17 (16) USD - 'NEUTRAL'

BARCLAYS HEBT REAL ESATE UND RETAIL AUF 'OVERWEIGHT' (mit Material von dpa-AFX)