EQS-PVR: aap Implantate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Am 05. Juni 2024 haben wir Ihnen gemäß § 33 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil von Herrn Dr. Georg Haindl, Deutschland, an der aap Implantate AG, Lorenzweg 5, 12099 Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 64083, am 05. Juni 2024 die Schwelle von 10% überschritten hat. Der gesamte Stimmrechtsanteil beträgt an diesem Stichtag 25,44% (das entspricht 2.793.570 Stimmrechte).

Vor diesem Hintergrund teilen wir Ihnen gemäß § 43 WpHG Abs. 1 Folgendes mit:

1. Ziele des Erwerbs der Stimmrechte (§ 43 Abs. 1 Sätze 1 und 3 WpHG)

a) Der Meldepflichtige strebt mit der Investition ein längerfristiges strategisches Engagement bei der aap Implantate AG an. Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich jedoch um eine überwiegende Finanzanlage handelt; es besteht kein Investment in der selben Branche und wirtschaftliche Interessen stehen im Vordergrund.

b) Der Meldepflichtige behält sich vor, innerhalb der nächsten zwölf Monate, weitere Stimmrechte an der Emittentin durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen sollten sich mit den Zielen der wesentlichen Beteiligung übereinstimmende Gelegenheiten ergeben.

c) Der Meldepflichtige beabsichtigt eine Einflussnahme auf Besetzung von Verwaltungs-, Leitungsund Aufsichtsorganen. Hierbei wird der Meldepflichtige in einen engen Dialog mit den Unternehmensorganen der aap Implantate AG treten.

d) Der Meldepflichtige strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur hinsichtlich des Verhältnisses von Eigen- und Fremdfinanzierung der aap Implantate AG an.

2. Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel (§ 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG) Hinsichtlich der Herkunft der Mittel teilt der Meldepflichtige mit, dass der Erwerb der Stimmrechte zu 100% mit Eigenmitteln finanziert wurde.

