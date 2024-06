EQS-News: Cannovum Cannabis AG: Bundestag bestätigt Geschäftsmodell der Cannovum Cannabis AG für Anbau-Clubs, Rechtssicherheit für Genuss-Cannabis-Produzenten

EQS-News: Cannovum Cannabis AG / Schlagwort(e): Markteinführung

Cannovum Cannabis AG: Bundestag bestätigt Geschäftsmodell der Cannovum Cannabis AG für Anbau-Clubs, Rechtssicherheit für Genuss-Cannabis-Produzenten



Die Cannovum Cannabis AG (Börsen Frankfurt/Xetra, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A37FUP2) begrüßt die am 6. Juni 2024 durch den Bundestag in dritter Lesung verabschiedeten Änderungen am Cannabisgesetz (CanG). Damit können sich Anbau-Vereinigungen fristgerecht zum 1. Juli 2024 um eine Zulassung bewerben und in Folge ihre operative Tätigkeit starten.

Mit den Änderungen am Cannabisgesetz haben Anbau-Vereinigungen Rechtssicherheit für ihr Handeln. Die Cannovum Cannabis AG wird zusammen mit Partnern aus der Landwirtschaft, Partnern aus dem Facility-Management wie auch mit innovativen, digitalen Start-ups zeitnah attraktive Angebote vorstellen. Diese Angebote werden den Aufbau und die tägliche Arbeit der Anbau-Vereinigungen vereinfachen. Die Angebote sind als Partnerschaftsmodell kommerziell attraktiv und gesetzeskonform.

Mit einer Vielzahl solcher Angebote und Dienstleistungen beabsichtigt die Cannovum Cannabis AG im Bereich von Genuss-Cannabis signifikante Umsätze zu generieren und deutlichen Mehrwert für Aktionäre und die Gesellschaft zu schaffen.

„Als renommierte Aktiengesellschaft sehen wir uns in einer einzigartigen Position, mit Partnern attraktive und rechtskonforme Angebote für Cannabis-Clubs und Anbau-Vereinigungen anzubieten. Die etablierten Landwirtschaftsbetriebe in unserer Tochtergesellschaft Anbau-Allianz GmbH sind hier ein Vorbild“, sagt Klaus Madzia, Vorstand Cannovum Cannabis AG.

Die Anbau-Allianz für Deutschland GmbH verfügt über starke Partnerschaften mit führenden Organisationen und Unternehmen, was die Position des Unternehmens als Marktführer stärkt und Investoren eine außergewöhnliche Gelegenheit bietet, am Wachstum des deutschen Cannabis-Marktes teilzuhaben und nachhaltigen Wert zu schaffen.

Partner der Anbau-Allianz für Deutschland GmbH sind u.a. die Hochschule Osnabrück, die Gartenbaubetriebe Hortensien Spieker, UN Moorman, Baum Düsseldorf UG, Blumen Rieke sowie Cox Gartenbau, ferner der innovative Wachstumsoptimierer Spex AI, die Gartenbauversicherung Deutschland VVaG, das internationale Analytik-Unternehmen Wessling, der Marktführer für biologischen Pflanzenschutz Koppert sowie der Anbieter ökologischer Pflanztöpfe Pottburri.

Weitere Informationen unter: www.cannovum.de

Kontakt:

Klaus Madzia

Vorstand / CEO

Cannovum Cannabis AG

email: klaus.madzia@cannovum.com

Tel: +49 178 5811701

Über Cannovum Cannabis AG:

Die Cannovum AG (www.cannovum.de, www.cannovum.com) ist das erste deutsche Cannabis-Unternehmen, das an der Börse gehandelt wird. Die Aktien werden an den Börsen Frankfurt/Xetra, Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt.

