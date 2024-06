Die Top-Aktien von vier Börsen-Legenden in einem Zertifikat

Werbung

An der Börse finden sich zahlreiche sehr gute, erfahrene Investoren, aber es gibt nur ganz wenige, die zu einer Legende werden. Von ihnen kann man lernen, wie man am Aktienmarkt nicht nur ab und zu ein paar Glückstreffer erzielt, sondern langfristig und konstant erfolgreich ist.

Leider kann man solche Koryphäen nicht einfach anrufen und nachfragen, was man in dieser oder jener Situation tun sollte. Diese Milliardäre, die den Olymp des Investments bewohnen, sind für Normalsterbliche unerreichbar. Aber ihre Investments sind es.

Die weltweit besten Top-Investoren machen vor, wie es geht

Die wichtigsten Positionen so mancher Börsen-Ikone lassen sich ermitteln. Und damit beantwortet sich die meistgestellte Frage eines Anlegers: „Was soll ich kaufen?“ Antwort: Am besten das, was diejenigen gekauft haben, die besser als alle anderen wissen, wie Investieren geht.

Bei Altmeister Warren Buffett ist das sogar unmittelbar möglich, denn seine Investment-Holding Berkshire Hathaway ist börsennotiert. Sie umfasst, was Warren Buffet für gut und gewinnträchtig hält. Und dass Warren Buffett genau weiß, was als Investment aussichtsreich ist, sieht man an der nachfolgenden Grafik, die die Berkshire A-Aktie ab 1990 mit dem Dow Jones und dem DAX vergleicht. In dieser Aktie investiert zu sein, hat sich immens ausgezahlt. Allerdings …

Quelle: marketmaker pp4

… ist die Aktie mit einem Kurs von über 600.000 US-Dollar (!) für normale Anleger unerschwinglich. Und auch die B-Aktie, die „Baby-Berkshire“, ist mit über 400 US-Dollar nicht gerade billig. Aber es geht auch anders. Und es geht sogar besser. Denn eine ideale Streuung und eine noch größere Expertise hat man, wenn man sich nicht nur auf eine dieser ehernen Säulen der Investmentgeschichte stützt, sondern gleich auf vier auf einmal!

Der Best of Billionaires Index

Sie werden das kennen: Bei manchen Dingen fragt man sich, wieso das nicht schon längst jemand erfunden hat. Der „Best of Billionaires Index“ gehört in diese Kategorie. Denn man fragt sich in der Tat, wieso nicht längst jemand auf die Idee kam, Anlegern das Tor zu den Top-Investments der Börsen-Legenden zu öffnen, indem man deren Top-Positionen in einem Index zusammenfast und diesen über ein Index-Zertifikat für jeden Investor zugänglich macht. Aber jetzt gibt es diesen Index und das zugehörige Tracker-Zertifikat endlich.

Der „Best of Billionaires Index“ erfasst die Top 5-Positionen aus den Investments von vier Börsen-Milliardären: Bill Ackman, Warren Buffett, Ken Fisher und Bill Gates. Ein wenig mehr zu diesen vier Börsen-Legenden gleich, zunächst aber klären wir die Frage: Wie genau ist dieser Index aufgebaut und wie können Sie von ihm profitieren?

Der „Best of Billionaires Index“ beinhaltet die jeweils fünf Top-Investments eines jeden dieser vier Börsen-Milliardäre. Damit umfasst der Index 20 Aktien, wobei es im dem Fall weniger sind, wenn bei zwei oder mehreren der vier Börsen-Legenden gleiche Aktien zu den Top 5-Positionen ihrer Investments zählen. Aktuell ist das so, so dass der Index momentan (Stand Anfang Juni 2024) 17 Aktien enthält, wobei die von mehreren Investoren gehaltenen Aktien dann höher gewichtet sind.

Alle drei Monate werden die Portfolios dieser vier Investoren-Legenden geprüft und bei Veränderungen ihrer Top 5 der „Best of Billionaires Index“ entsprechend angepasst.

Einen Index können sie zwar nicht direkt kaufen, aber Sie können ein sogenanntes „Index-Tracker-Zertifikat“ erwerben, das genau diesen Index direkt nachbildet. Das hat nicht nur den Vorteil, dass Sie bequem ein- und aussteigen können. Dieses Zertifikat ist deutlich preiswerter und damit viel einfacher im Handling, als wollten Sie die Aktien der Börsen-Legenden jede für sich und dann auch noch in der richtigen Gewichtung kaufen. So können Sie weitaus flexibler agieren und auch problemlos in kleineren Summen zukaufen. Im Folgenden finden Sie die Eckdaten dieses Index Tracker-Zertifikats:

Index Tracker Zertifikat auf Best of Billionaires Index

Vergleichsindex Best of Billionaires Index (net return) (USD) WKN Zertifikat DA0AC5 ISIN Zertifikat DE000DA0AC54 Typ Index Tracker Zertifikat Emittent Alphabeta Access Products Ltd Auflagedatum des Zertifikats 07.05.2024 Zahl der Index-Positionen aktuell 17 Laufzeit 07.05.2029 Basiswährung Euro

Top-Expertise in einem Wertpapier: Eine perfekte Lösung für ein Anleger-Depot

Die Quintessenz dieser Kombination jahrzehntelanger Erfahrung von vier absoluten Börsen-Assen ist ein Index-Tracker-Zertifikat, das zum einen die stärksten der großen Aktien Blue Chips und zum anderen Aktien aufstrebender Unternehmen mit besonders großem Potenzial abbildet, die im Best of Billionaires Index zusammengefasst sind.

Warren Buffett ist seit fast 70 Jahren Investor, hat mit quasi nichts begonnen und verfügt heute über ein dreistelliges Milliardenvermögen. Bill Gates ist nicht nur ein genialer Unternehmer, sondern auch ein cleverer Investor, sein Gates Foundation Trust ist seit Jahrzehnten immens erfolgreich. Bill Ackman ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Hedgefonds-Manager. Ken Fisher ist durch sein Investmentunternehmen Fisher Investments weltbekannt und erfolgreich.

Jede einzelne dieser vier Börsenlegenden wäre es also wert, als Vorlage für das eigene Investieren zu dienen. Das Beste aus den Investments aller vier zusammen ist es erst recht!

