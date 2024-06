Direkt zum Video auf YouTube

Die Grünen haben bei den Europawahlen am Wochenende deutlich schlechter abgeschnitten als noch vor fünf Jahren. An der Börse sind deswegen am Montag Aktien des Erneuerbare-Energien-Sektor unter Druck. Profi-Trader Martin Goersch ordnet die Nachrichtenlage ein und wirft einen Blick auf das Chartbild der Nordex-Aktie.