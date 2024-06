EURO STOXX 50® - Q2-Korrektur und ein absolutes Risikolevel

Die europäischen Standardwerte konnten in den ersten drei Monaten des Jahres dynamische Kursgewinne verbuchen. Seither gönnt sich das Aktienbarometer allerdings eine Atempause. In jedem der letzten vier Monate pendelte der Euro Stoxx 50® dabei um die runde 5.000er-Marke. Bei genauem Hinsehen stechen vor allem zwei Aspekte ins Auge: Zum einen lagen die letzten drei Monatshochs allesamt bei rund 5.100 Punkten, zum anderen steht im Mai eine klassische „inside candle“ zu Buche. D. h. die Schwankungsbreite des Wonnemonats verblieb innerhalb des Pendants vom April. Demzufolge ist ein Spurt über das Level von 5.100 Punkten vonnöten, um den europäischen „blue chips“ wieder neues charttechnisches Leben einzuhauchen. Schließlich wäre dann auch der jüngste „inside months“ nach oben aufgelöst. Übergeordnet kann die Kursentwicklung der letzten dreieinhalb Jahre zudem als aufsteigendes Dreieck interpretiert werden (siehe Chart), woraus sich ein langfristiges Kursziel im Bereich von 5.700 Punkten ergibt. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So gilt es zukünftig, einen Rückfall in den Aufwärtstrendkanal seit 2009 (obere Begrenzung akt. bei 4.796 Punkten) unbedingt zu verhindern.

EURO STOXX 50® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EURO STOXX 50®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

