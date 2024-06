IRW-News: Amex Exploration Inc. : Amex Exploration informiert über neue Goldentdeckung namens JT Zone

IRW-PRESS: Amex Exploration Inc. : Amex Exploration informiert über neue Goldentdeckung namens JT Zone

Montreal, Quebec - 12. Juni 2024 / IRW-Press / Amex Exploration Inc. (Amex oder das Unternehmen) (TSX-V: AMX, FWB: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich, eine neue Goldentdeckung in einer bisher so noch nicht aufgefundenen lithologischen Konfiguration innerhalb des Beaupré Block im Projekt Perron bekannt zu geben. Das Projektgelände befindet sich in der Region Abitibi in Quebec. Die neue Zone, die als JT Zone bezeichnet wird, wurde innerhalb eines Erzgangs aus felsisch-intermediärem Gestein entdeckt. Darin enthalten sind mehrere Ebenen einer Sulfidmineralisierung mit Goldeinlagerungen. Die JT Zone befindet sich rund 750 m nord-nordwestlich der High Grade Zone und etwa 600 m nordwestlich der Team Zone (siehe Abbildung 1). Der Gesteinsgang der JT Zone weist eine WNW-OSO-Ausrichtung auf, erstreckt sich über eine Streichlänge von aktuell 275 m, fällt in Richtung Osten ein und ist 60 m mächtig (siehe Abbildung 2). Der mineralisierte Gesteinsgang ist sowohl in westlicher und östlicher Richtung als auch in der Tiefe offen (siehe Abbildung 3).

Der felsisch-intermediäre Gesteinsgang, der die JT Zone definiert, enthält eine Sulfidmineralisierung mit unterschiedlicher Ausprägung, wobei Pyrrhotin und Pyrit dominieren und gelegentlich Spuren von Sphalerit zu finden sind (siehe Abbildung 4). Die Mineralogie des Gesteinsgangs setzt sich zusammen aus Feldspat, Quarz, Amphibol, Chlorit und Biotit. Es sind Untersuchungen geplant, die bessere Einblicke in die Beziehung zwischen dem Prozentsatz der Sulfidmineralisierung und dem Goldgehalt geben sollen.

Darüber hinaus finden sich in der JT Zone auch goldführende Quarz-Karbonat-Gänge, die im aphanitischen Rhyolithgestein des Beaupré Block lagern und das Potenzial für mehrere Mineralisierungstypen untermauern (siehe Abbildung 4). Eine vollständige Liste der heutigen Bohrergebnisse und Bohrstandorte finden Sie in den nachstehenden Tabellen 1 und 2.

Hier die besten Bohrergebnisse:

- Bohrung PEX-24-222 durchteufte in der JT Zone in einer senkrechten Tiefe von rund 20 - 70 m einen 70,50 m breiten Abschnitt mit 0,91 g/t Au, einschließlich 10,50 m mit 2,83 g/t Au

- Bohrung PEX-24-213 durchteufte in der JT Zone in einer senkrechten Tiefe von rund 210 - 250 m einen 49,50 m breiten Abschnitt mit 0,86 g/t Au, einschließlich 5,90 m mit 2,39 g/t Au

Jacques Trottier, PhD, Executive Chairman von Amex Exploration, erklärt: Der Beaupré Block hat Amex eine weitere Goldentdeckung beschert, diesmal in einer lithologischen Konfiguration, die im Konzessionsgebiet Perron bis dato so noch nicht angetroffen wurde. Der sulfidreiche Gesteinsgang bildet keine Ausbisse an der Oberfläche; er wurde nordwestlich der Team Zone während der Folgebohrungen im Bereich mineralisierter Erweiterungsgänge mit ähnlichen Merkmalen wie in der Team Zone entdeckt. Wir haben Untersuchungen zu den Mineralisierungstypen in dieser neuen Zone eingeleitet, um ein besseres Verständnis für die Art der Goldeinlagerung zu bekommen. Ich freue mich schon darauf, die Dünnschliffe unter dem Mikroskop zu analysieren, sobald ich sie in Händen halte. Das Team von Amex ist der Ansicht, dass dieser mineralisierte Gesteinsgang die bestehenden Ressourcen bei Perron möglicherweise um eine beachtliche Anzahl von Unzen aus dem Abbau großer Mengen mit geringem Erzgehalt ergänzen könnte. Auch innerhalb der Quarz-Karbonat-Gänge im aphanitischen Rhyolithgestein sind höhere Erzgehalte zu finden. Unser Team kann es kaum erwarten, die Bohrungen in diesem Gebiet fortzusetzen und unsere jüngste Entdeckung zu erweitern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75900/Amex_120624_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Geologische Karte des Projekts Perron. Zu sehen sind die einzelnen bis dato entdeckten Zonen mit ausgeprägter Mineralisierung, einschließlich der neu entdeckten JT Zone.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75900/Amex_120624_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Geologische Karte der neu entdeckten JT Zone, die eine Goldmineralisierung von über 0,50 g/t aufweist. In einem felsisch-intermediären Gesteinsgang innerhalb des Beaupré Block lagert eine mächtige Mineralisierung mit geringen Erzanteilen. Im Quarzgangsystem des aphanitischen Rhyolithgesteins sind auch einige hochgradige Ergebnisse zu beobachten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75900/Amex_120624_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Längsschnitt der JT Zone in Blickrichtung Süden mit den Standorten der Bohrlöcher, zu denen heute Daten veröffentlicht wurden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75900/Amex_120624_DEPRcom.004.png

Abbildung 4: In den Aufnahmen zu sehen sind die beiden unterschiedlichen Mineralisierungstypen, die in der JT Zone beobachtet wurden. Goldführende Quarz-Karbonat-Sulfidgänge mit sichtbaren Goldeinlagerungen finden sich im aphanitischen Rhyolithgestein des Beaupré Block (Bohrungen PE-23-704 und PEX-24-223). Innerhalb des felsisch-intermediären Gesteinsgangs der JT Zone (PEX-24-213) ist die Goldmineralisierung mit versprengten Sulfiden assoziiert (Pyrit und Pyrrhotin). Abkürzungen: VG: Sichtbares Gold; Py: Pyrit; Po: Pyrrhotin.

Tabelle 1: Analyseergebnisse aus der JT-Zone bei Perron.

Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t) Ag (g/t) Vertikale Tiefe Metall- Faktor*

(m) (g/t Au *m)

PE-23-704 165,00 168,20 3,20 1,33 0,26 ~115 4,24

und 193,00 194,50 1,50 17,62 4,10 ~130 26,43

PE-23-704EXT 260,00 268,00 8,00 0,48 0,28 ~170 3,85

PEX-24-213 57,50 58,90 1,40 2,47 0,10 ~50 3,46

und 115,50 116,00 0,50 5,90 0,70 ~95 2,95

und 137,50 138,00 0,50 9,82 2,00 ~110 4,91

und 244,00 249,50 5,50 0,89 0,13 ~195 4,91

und 264,00 313,50 49,50 0,86 0,16 ~210 to 250 42,41

Einschließlich 283,50 289,40 5,90 2,39 0,10 14,07

Einschließlich 295,90 305,10 9,20 1,00 0,23 9,22

und 345,00 350,00 5,00 0,59 0,12 ~275 2,97

PEX-24-215 128,00 128,50 0,50 1,33 0,10 ~95 0,67

und 214,70 215,20 0,50 2,92 0,80 ~160 1,46

PEX-24-216 119,00 119,50 0,50 3,26 0,10 ~90 1,63

und 219,00 303,00 84,00 0,22 0,11 ~160 to 220 18,40

PEX-24-216EXT 303,00 316,50 13,50 0,18 0,10 ~220 2,46

PEX-24-217 36,00 40,50 4,50 0,64 0,50 ~20 2,88

und 55,50 57,00 1,50 0,91 0,10 ~35 1,36

und 73,60 74,20 0,60 1,24 0,10 ~50 0,74

und 101,70 102,20 0,50 1,04 0,10 ~65 0,52

und 156,00 156,50 0,50 0,69 0,10 ~105 0,35

und 181,00 201,50 20,50 0,65 0,18 ~125 13,30

und 218,50 225,00 6,50 0,58 0,21 ~150 3,79

PEX-24-218 203,35 204,00 0,65 2,05 0,10 ~160 1,33

und 212,70 213,80 1,10 1,52 0,20 ~170 1,67

und 297,50 389,40 91,90 0,31 0,10 ~240 to 310 28,44

Einschließlich 297,50 349,35 51,85 0,32 0,10 16,77

Einschließlich 354,00 367,95 13,95 0,50 0,10 7,06

Einschließlich 374,40 388,90 14,50 0,29 0,10 4,17

PEX-24-219 36,00 138,00 102,00 0,32 0,11 ~35 to 135 33,05

Einschließlich 105,00 106,50 1,50 8,30 0,30 12,45

und 190,50 195,00 4,50 0,97 0,50 ~190 4,37

und 291,00 292,50 1,50 0,50 0,20 ~290 0,75

PEX-24-220 50,00 52,50 2,50 0,92 0,10 ~35 2,30

und 57,00 59,50 2,50 3,47 0,56 ~40 8,68

und 64,50 68,00 3,50 0,71 0,10 ~50 2,49

und 97,50 99,00 1,50 1,76 0,10 ~70 2,64

PEX-24-221 47,00 48,00 1,00 0,56 0,10 ~30 0,56

und 57,00 57,50 0,50 0,98 0,30 ~40 0,49

und 100,50 103,50 3,00 1,92 0,20 ~70 5,75

PEX-24-222 29,00 99,50 70,50 0,91 0,49 ~20 to 70 64,44

Einschließlich 48,00 57,00 9,00 1,53 0,18 13,77

Einschließlich 82,50 93,00 10,50 2,83 0,18 29,69

Einschließlich 82,50 84,00 1,50 9,70 0,50 14,55

Einschließlich 89,00 90,00 1,00 9,70 0,10 9,70

PEX-24-223 90,40 91,20 0,80 7,61 1,90 ~85 6,09

und 368,10 368,60 0,50 2,44 0,10 ~335 1,22

*Metallfaktor ist definiert als Goldgehalt multipliziert mit der Kernlänge

Tabelle 2: Bohrlochkoordinaten für die heutigen Ergebnisse.

Loch-Nr. Azimut (°) Neigung (°) Von (m) Bis (m) Länge (m) Rechtswert (m) Hochwert (m) Höhe (m)

PE-23-704 10 -45 0 205 205 614444 5431280 346

PE-23-704EXT 10 -45 205 300 95 614444 5431280 346

PEX-24-213 7 -56 0 462 462 614451 5431266 346

PEX-24-215 18 -50 0 291 291 614450 5431267 346

PEX-24-216 355 -49 0 303 303 614450 5431267 346

PEX-24-216EXT 355 -49 303 383 80 614450 5431267 346

PEX-24-217 190 -50 0 300 300 614359 5431503 346

PEX-24-218 30 -55 0 399 399 614445 5431280 346

PEX-24-219 80 -80 0 390 390 614366 5431412 346

PEX-24-220 20 -45 0 150 150 614366 5431411 346

PEX-24-221 170 -45 0 204 204 614366 5431408 346

PEX-24-222 345 -45 0 297 297 614297 5431307 344

PEX-24-223 7 -67 0 490 490 614451 5431265 346

Qualifizierter Sachverständiger und Qualitätssicherung/-kontrolle (QA/QC)

Jérôme Augustin P.Geo. Ph.D., (OGQ 2134), ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger gemäß der kanadischen Norm NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen geprüft und genehmigt. Die Bohrkampagne und das Qualitätskontrollprogramm wurden von Jérôme Augustin geplant und beaufsichtigt. Die Kernprotokollierung und die Probenahme wurden von Laurentia Exploration durchgeführt. Die Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokolle sehen vor, dass im Durchschnitt alle 10 Proben Leer- oder Standardproben entnommen werden, zusätzlich zur regelmäßigen Entnahme von Leer-, Doppel- und Standardproben, die vom Laboratoire Expert während des Analyseprozesses akkreditiert wurden. Bei allen Analysen, die auf eine Goldmineralisierung abzielen, werden die Goldwerte durch eine Brandprobe mit Abschluss durch Atomabsorption ermittelt. Werte über 3 ppm Au werden von Laboratoire Expert Inc, Rouyn-Noranda, mittels Brandprobe mit abschließender Gravimetrie erneut analysiert. Proben, die eine sichtbare Goldmineralisierung enthalten, werden mittels Metallsieb analysiert. Zur zusätzlichen Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle wurden alle Proben vor der Pulverisierung zu 90 % unter 2 mm zerkleinert, um Proben, die möglicherweise grobes Gold enthalten, zu homogenisieren. Der qualifizierte Sachverständige hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Informationen über das Konzessionsgebiet oder die benachbarten Projekte zu verifizieren, insbesondere im Hinblick auf die historischen Bohrergebnisse. Der qualifizierte Sachverständige ist jedoch der Ansicht, dass die Bohr- und Analyseergebnisse gemäß den branchenüblichen Verfahren ermittelt wurden. Die Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die erwarteten Ergebnisse.

Über Amex

Amex Exploration Inc. hat auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen hochgradigen Goldprojekt Perron, das sich ca. 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda, Quebec, befindet und 117 zusammenhängende Claims mit einer Fläche von 4.518 Hektar umfasst, bedeutende Goldentdeckungen gemacht. Das Projekt ist durch die bestehende Infrastruktur gut erschlossen, liegt an einer ganzjährig befahrbaren Straße, ist 10 Minuten von einem Flughafen entfernt und liegt etwas außerhalb der Stadt Normétal (ca. 8 km). Darüber hinaus befindet sich das Projekt in unmittelbarer Nähe zu einer Reihe von Aufbereitungsbetrieben großer Goldproduzenten. Das Projekt beherbergt sowohl eine großvolumige als auch eine hochgradige Goldmineralisierung. Seit Januar 2019 hat Amex eine signifikante Goldmineralisierung in mehreren Goldzonen durchteuft und kupferreiche VMS-Zonen entdeckt.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Victor Cantore

President & Chief Executive Officer

Amex Exploration: +1-514-866-8209

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, erwartet oder ausgeht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das geplante Explorationsprogramm in der HGZ und der Denise Zone, die erwarteten positiven Explorationsergebnisse, die Erweiterung der mineralisierten Zonen, den Zeitpunkt der Explorationsergebnisse, die Fähigkeit des Unternehmens, das Explorationsprogramm fortzusetzen, die Verfügbarkeit der erforderlichen Gelder für die Fortsetzung der Explorationen sowie auf die potenzielle Mineralisierung oder die potenziellen Mineralressourcen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen können im Allgemeinen anhand der Verwendung von Begriffen wie werden, sollte, weiterhin, erwarten, schätzen, glauben, beabsichtigen, erwerben, planen oder prognostizieren oder der verneinten Form oder anderen Variationen dieser Begriffe oder einer vergleichbaren Terminologie identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen das Unternehmen viele nicht beeinflussen oder vorhersehen kann und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den aktuellen Erwartungen unterscheiden, beinhalten unter anderem, dass erwartete, geschätzte oder geplante Explorationsausgaben nicht getätigt werden; dass geschätzte Mineralressourcen nicht verzeichnet werden; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorationsergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage, Veränderungen auf den globalen Goldmärkten; die Verfügbarkeit ausreichender Arbeitskräfte und Equipment; Änderung von Gesetzen und Genehmigungsanforderungen; unerwartete Änderungen der Witterungsbedingungen; Rechtsstreitigkeiten und Ansprüche, Umweltrisiken sowie die im Lagebericht (Managements Discussion and Analysis) des Unternehmens identifizierten Risiken. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten Realität werden oder sollten sich Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als inkorrekt herausstellen, könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den beschriebenen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Obwohl das Unternehmen versuchte, die wichtigsten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die zu einer erheblichen Abweichung der Ergebnisse führen könnten, zu identifizieren, könnte es auch andere Gründe geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

