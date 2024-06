Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Basiswerte, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Heute gibt es ein Rohstoff-Spezial, da zu den Rohstoffen auch immer wieder Fragen kommen. In der Sendung zeigt Martin, wie er mit Saisonalitäten und COT Daten arbeitet, um auszuwerten, wie große Hedger am Markt positioniert sind. Neben Gold, Kupfer und Öl geht es um Kakao und Zucker.

