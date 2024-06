Der Dax dürfte am Donnerstag zunächst seine Vortagsgewinne konsolidieren. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax den Dax 0,3 Prozent tiefer auf 18.578 Punkten.

Eine nachlassende US-Inflation hatte am Mittwoch auch deutsche Aktien angetrieben, doch die geldpolitischen Aussagen der Notenbank Fed bewegten am Vorabend an den US-Börsen letztlich nicht mehr groß. Damit geben die Vorgaben aus New York dem hiesigen Markt keine eindeutigen Impulse.

Auch der Dax kann mit dem Tempo der US-Techs nicht Schritt halten

"Auch der Dax kann mit dem Tempo der US-Techs nicht Schritt halten", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Zusätzlich zur niedrigeren Technologie-Quote belaste weiterhin die Unsicherheit vor der französischen Neuwahl die Börsen der Eurozone. Kurze Ausbrüche aus der Seitwärtsspanne, die beim Dax seit einem Monat gilt, hatten zuletzt stets nach unten stattgefunden.

US-Techwerte im Plus, Dow Jones im Minus

Eine rückläufige Inflation im Monat Mai hat am Mittwoch den US-Börsen neue Höchststände beschert. Anschließend bewegten die geldpolitischen Aussagen der Notenbank Fed nicht mehr viel. Im laufenden Jahr könnte es womöglich nur eine einzige Zinssenkung geben.

Der S&P 500 und die überwiegend mit Technologiewerten bestückten Nasdaq-Börsen, die gleich zum Handelsstart neue Rekorde aufgestellt hatten, profitierten zuvorderst von der Stärke der Technologiebranche. Vor allem die allseits bekannten Marktschwergewichte verhalfen den zwei Indizes zu satten Gewinnen.

Der marktbreite S&P schloss mit plus 0,85 Prozent auf 5.421 Punkte, der Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 1,33 Prozent auf 19.465 Zähler zu. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial, der seine frühen Gewinne bereits vor den Aussagen der Fed fast vollständig abgegeben hatte, beendete den Tag dagegen mit einem Minus von 0,09 Prozent auf 38.712 Punkte.

Asiatische Börsen am Donnerstag uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,1 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Hang-Seng-Index um knapp 0,4 Prozent nach oben, während der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen im späten Handel um 0,3 Prozent sank.

Aktien- und Anleiheindizes gestern

Devisenmärkte gestern

Währungspaar Kurs Veränderung (in Prozent) Euro in Dollar 1,0802 -0,06 Dollar in Yen 157,13 +0,25 Euro in Yen 169,73 +0,20

Rohöl gestern

Sorte Preis (in Dollar je Barrel) Veränderung (in Dollar) Brent 82,33 -0,27 WTI 78,27 -0,23

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR IONOS AUF 29,50 (26) EUR - 'OVERWEIGHT'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 635 (606) EUR - 'BUY'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 5,60 (5,70) EUR - 'UNDERWEIGHT'

JPMORGAN SETZT LUFTHANSA AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH' VOR Q2-ZAHLEN- KEEFE

BRUYETTE & WOODS HEBT ALLIANZ SE AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 300 EUR

MORGAN STANLEY NIMMT GOODYEAR MIT 'EQUAL-WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 14 USD

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 3,60 (3,50) EUR - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/24

10:00 DEU: Traton SE, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: MPC Münchmeyer Petersen Capital, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung (online)

14:00 AUT: OMV, Kapitalmarkttag

14:00 NLD: Stellantis, Investor Day

19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung

22:05 USA: Adobe, Q2-Zahlen

22:30 USA: Tesla, Hauptversammlung

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Großhandelspreise 5/24

09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/24 (endgültig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q1/24

11:00 EUR: Industrieproduktion 4/24

12:00 DEU: IWH-Konjunkturprognose zum Sommer 2024

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 5/24

(mit Material von dpa-AFX)