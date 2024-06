Die meistgehandelten Produkte: AnlegerInnen bullisch bei US-Werten

Der DAX® erholt sich zu Handelsbeginn nach einer schlechten Vorwoche. Schnäppchenjäger, die nach dem Wochenverlust von drei Prozent wieder aktiv werden, lassen sich insbesondere von den Kursgewinnen bei US-Technologiewerten ermutigen. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren Produkte auf den DAX® und Rheinmetall.

Gegen Ende der letzten Woche hat die Kursentwicklung in Deutschland die Anleger erneut beunruhigt. Seit Anfang Juni hat der DAX® fünf Mal neue Tiefstände erreicht, die jeweils unter den vorherigen lagen. Anleger:innen sicherten sich mit K.o.-Short Produkten gegen fallende Kurse ab. Bei den klassischen Optionsscheinen standen heute vor allem US-Technologiewerte hoch im Kurs. Die jüngsten Aussagen der US-Notenbank Fed hatten letzte Woche zu einer Unsicherheit geführt, die die amerikanischen Börsenindizes um etwa drei Prozent sinken ließ. AnlegerInnen nutzen diese Korrektur als Einstieg zum Kauf von Call Produkten. Zu den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen zählen heute Produkte auf Rheinmetall, Apple, NASDAQ100 und den DAX®. Am Montag richten die Anleger ihren Blick hauptsächlich auf China und Frankreich. Die Konjunkturdaten geben Aufschluss über den Zustand der chinesischen Wirtschaft.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD51BE 0,8 18042,2 Punkte 18010,00 Punkte 275,42 Open End Rheinmetall AG Call HD3Z8W 2,99 484,80 EUR 456,308672 EUR 18,73 Open End DAX® Call HD3APG 2,73 18045,86 Punkte 17790,762065 Punkte 73,93 Open End DAX® Put HD51AP 5,31 18031,20 Punkte 18551,093179 Punkte 32,66 Open End DAX® Call HD51BD 0,8 18049,19 Punkte 18000,00 Punkte 169,82 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.06.2024; 11:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Amazon Call HD4LL0 3,6 182,88 EUR 95 EUR 4,8 17.06.2026 Tesla Inc. Call HD577B 4,72 178,775 Punkte 14800 Punkte 3,53 17.12.2025 Apple Call HD1TF9 1,58 213,87 Punkte 15000 Punkte 13,26 17.12.2025 Dell Technologies Call HD4FLR 0,23 134,90 Punkte 15100 Punkte 64,63 18.12.2024 ASML Holding Call HD4Z2Y 3,14 971,7 Punkte 10500 Punkte 33,41 17.07.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.06.2024; 12:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HC3TKM 7,13 17972,20 Punkte 16211,206621 Punkte 10 Open End Rheinmetall AG Long HD6AGK 19,92 480,55 EUR 359,687038 EUR 4 Open End Apple Long HD2RUU 10,08 213,97 USD 198,480905 USD 15 Open End DAX® Long HC01KG 10,41 17973,2 Punkte 13510,07866 Punkte 4 Open End NASDAQ100 Long HD35ZZ 13,58 19659,80015 Punkte 16395,204928 Punkte 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.06.2024; 12:30 Uhr;

