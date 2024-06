Trading-Chance: Gold Rallye bis Juli 2025?

Werbung

Der Goldpreis ist nach drei Jahren des Seitwärtsmarktes im Februar 2024 endlich auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen. Seitdem korrigiert des beliebte Edelmetall kaum und konsolidiert lediglich im Dunstkreis der 2300-2400er-Region. Warum der Bullenmarkt mit hoher Wahrscheinlichkeit noch bis Juli 2025 andauert und was den Goldpreis treibt, erläutern wir im Rahmen unserer heutigen Trading-Chance.

Auf jeden Markt wirken mehrere fundamentale Faktoren bei der Preisbildung. Kein Markt bewegt sich zufällig, auch wenn jeder Markt natürlich Zufallskomponenten hat. Bei Gold gibt es im Wesentlichen zwei Haupteinflussgrößen, die alle anderen Faktoren dominieren. Darum ist die Intermarket-Analyse bei Gold klarer, als für viele andere Märkte. Bei der Intermarket-Analyse geht es einfach ausgedrückt darum, die Einflussfaktoren eines Marktes zu betrachten, und daraus die Entwicklung des Marktes herzuleiten. Da es zwischen fundamentalen Faktoren, wie beispielsweise Zinsen, und der Marktentwicklung eine Ursache-/Wirkungsverzögerung gibt, können Intermarkets ein starkes Instrument sein, um eine Entwicklung in groben Zügen zu prognostizieren. Was abstrakt klingt, ist ein bisschen, wie Rasensäen. Wenn man weiß, dass die Kombination aus Mutterboden, Rasensamen, Wasser und Sonnenlicht die Faktoren für Rasenwuchs sind, dann lässt sich daraus herleiten, dass binnen z.B. zwei bis drei Wochen eine Rasenfläche grünt, wenn ich die Faktoren in einem spezifischen Verhältnis zusammenbringe. Und genau das lässt sich bei Gold aus den Einflussfaktoren Inflation und Anleihenrenditen herleiten.

Intermarket-Prognose bis 2026

Unser intermarketbasierter Forecast nutzt genau die beiden vorstehend genannten Faktoren, um die künftige Entwicklung des Goldpreises zu antizipieren. Die Prognose reicht stets zweieinhalb Jahre in die Zukunft und hat, wie man in unserem Chartbild sehen kann, in der Vergangenheit beachtlich genau die Auf- und Abschwünge des gelblich schimmernden Metalls skizziert. Für die Zeit von Februar 2024 bis Juli 2025 zeichnet unser Forecast-Modell steigende Goldnotierungen vor. Die Longseite ist dementsprechend aus Intermarket-Sicht noch mehr als ein Jahr zu bevorzugen.

Forecast von realmoneytrader.com für den Goldpreis · Quelle: www.realmoneytrader.com

Wer treibt den Goldpreis?

Obwohl er frei zugänglich ist, nutzt das Gros der Trader den Commitment of Traders Report (kurz CoT-Report) nicht. In ihm wird wöchentlich dargelegt, welche offenen Positionen es für jeden einzelnen Markt gibt, und wie diese sich verteilen. Dabei wird in mehrere Lager unterteilt. Im Disaggregated Report gibt es vier Gruppen: Producers (Produzenten), Swap Dealer (Banken, die z.B. Finanzprodukte auflegen und am Terminmarkt hedgen), Other reportables (meist Proptrading-Firmen) und Managed Money (Fonds/Hedge-Fonds).

Beim Ausbruch und der Kaufwelle bis zum zwischenzeitlichen Hoch waren es untypischer Weise die Produzenten selbst, die in steigende Preise hinein kauften. Das ist umso beachtlicher, als Produzenten von Natur aus Futures-Verkäufer sind. Wenn sie kaufen, gibt es in aller Regel ein Angebotsdefizit. Inzwischen sind auch die Hedge-Fonds und die Proptrading-Firmen aufgesprungen und kaufen.

CoT-Report für Gold · Quelle: www.barchart.com

Ein Long-Trade setzt auf weiter steigende Preise im Gold

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Turbo Open End Optionsschein Long von UniCredit für Sie ausgesucht. Das Produkt hat seine Basis und den Knockout bei 1983,469 US-Dollar. Daraus ergibt sich aktuell ein Hebel von 6,72. Die WKN lautet HC9W0E. Der Stop-Loss soll für diese Spekulation bei 2070 US-Dollar im Goldpreis liegen, was im Produkt 8 Euro entspricht.

Turbo Open End Long auf Gold

Basiswert Gold WKN HC9W0E ISIN DE000HC9W0E2 Basispreis 1983,469 US-Dollar K.O.-Schwelle 1983,469 US-Dollar Laufzeit open end Typ Turbo Optionsschein Emittent UniCredit Hebel 6,72 Stopp-Loss Hebelzertifikat 8 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Zur Trading-Chance Watchlist

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.