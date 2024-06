DAX® - Suche nach Orientierung

Am vergangenen Freitag verzeichnete der DAX® eine recht große Handelsspanne. So betrug die Hoch-Tief-Spanne letztlich über 350 Punkte, zwischen 18.305 Punkten auf der Ober- und 17.951 Punkten auf der Unterseite. Die gesamte Kursaktivität der bisherigen Handelswoche vollzieht sich seither innerhalb der vor Wochenfrist gesetzten Grenzen – und das trotz der gestrigen Kursgewinne. Deshalb bleibt es bei der bereits mehrfach angeführten Orientierungshilfe: Eine Auflösung der jüngsten Innenstäbe dürfte den Grundstein für den nächsten Bewegungsimpuls nach oben wie nach unten legen. Entsprechend ist für einen echten Befreiungsschlag unverändert eine Rückeroberung der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.340 Punkten) notwendig. Oberhalb der Marke von 18.524 Punkten könnte die Kursentwicklung seit Anfang Mai zudem erneut als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Auf der anderen Seite würde ein neues Bewegungstief unterhalb von 17.951 Punkten die Stabilisierung im bisherigen Wochenverlauf zunichtemachen. Damit lautet das Investmentmotto derzeit: „make or break!“

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

