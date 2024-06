MSCI World, MSCI ACWI oder MSCI Emerging Marktes? Welche Variante optimal ist!

Beim Investieren mit ETFs kommt man in der Regel nicht um den MSCI World Index herum. Von diesem gibt es wiederum drei verschiedene Varianten: den MSCI World, den MSCI ACWI und den MSCI Emerging Markets Index.

Doch welcher dieser drei Indizes mag für Anleger die beste Wahl sein? Versuchen wir heute, das optimale Produkt zu finden. Schauen wir uns dazu zunächst die historische Performance der drei Indizes an.

MSCI World Index – der wohl am häufigsten zitierte Maßstab

Starten wir mit dem MSCI World Index, der Aktien aus 23 entwickelten Märkten enthält. Historisch gesehen hat dieser Index eine sehr solide Performance hingelegt. In den letzten zehn Jahren beispielsweise erzielte er eine jährliche Rendite von 9,5 %, die in den letzten fünf Jahren sogar auf 11 % stieg. Seit der Auflegung im Dezember 1987 konnte der MSCI World mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 8,34 % ein solides Maß vorgeben (Stand: 30. April 2024, Factsheet MSCI World Index; gilt für alle Vergleiche im Artikel).

MSCI ACWI (All Country World Index) und MSCI Emerging Markets – die besseren Alternativen?

Der MSCI ACWI (All Country World Index) enthält im Gegensatz zum MSCI World sowohl Aktien aus entwickelten als auch aufstrebenden Märkten, was letztlich eine breitere geografische Diversifikation bedeutet. Sie bedeutet in diesem Zusammenhang aber auch ein höheres Chancen-Risiko-Profil.

Dies spiegelt sich allerdings nicht in der Performance wider. Sie liegt mit 8,75 % über die letzten zehn Jahre und 9,97 % über die letzten fünf Jahre deutlich unter der des MSCI World. Seit 1987 beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 8,16 %, was ebenfalls leicht unter dem Wert des MSCI World liegt.

Kommen wir zum letzten Kandidaten, dem MSCI Emerging Markets Index. Er konzentriert sich auf Aktien aus Schwellenländern. Mit einer jährlichen Rendite von 3,34 % über die letzten zehn Jahre und 2,28 % über die letzten fünf Jahre weist er eine tendenziell volatilere Performance auf, die sich auf die kurze Sicht nicht ausgezahlt hat. Langfristig, d.h. seit 1987, hat der Index jedoch sowohl den MSCI World als auch den MSCI ACWI mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 9,5 % deutlich übertroffen.

Vergleich der aktuellen Bewertungen

Betrachten wir nun die aktuellen Bewertungskennzahlen, die Aufschluss darüber geben könnten, wie teuer oder günstig die im Index enthaltenen Aktien im Vergleich zu ihren Gewinnen und Buchwerten sind.

Der MSCI World bietet hier eine Dividendenrendite von 1,88 %. Sein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21,24 und das KGV für die nächsten 12 Monate (Forward KGV) bei 17,91. Beim Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) kommt der populäre Index auf einen Wert von 3,26. Alles in allem sind dies keine günstigen, aber dafür solide Werte, wenn man das Wachstumspotenzial und die Qualität der Aktien berücksichtigt.

Im Vergleich zum MSCI ACWI und zum MSCI Emerging Markets Index wird die hohe Bewertung nochmals offensichtlich. Letztlich könnte es sich aber um eine Prämie für Qualitätsaktien sowie für das geringere politische Risiko handeln.

So weist der MSCI ACWI eine Dividendenrendite von 1,98 % auf. Das aktuelle KGV liegt bei 20,52 und das Forward KGV bei 17,08. Auch das KBV ist mit 2,98 deutlich attraktiver. Deutlicher wird der Sachverhalt beim reinen Schwellenländerprodukt, dem MSCI Emerging Markets Index. Er weist mit 2,78 % die höchste Dividendenrendite aller drei Indizes auf. Sein KGV liegt bei 15,84 und das Forward KGV bei 12,16, was im Vergleich zu den beiden anderen Indizes die günstigste Bewertung darstellt. Auch beim KBV sieht das Bild nicht anders aus. Es beträgt 1,72.

Die richtige Wahl ist eine Frage der eigenen Risikopräferenzen

Auch wenn die nackten Zahlen eine klare Sprache sprechen, hängt die Wahl des richtigen Index stark vom individuellen Risikoprofil ab. Für Anleger mit moderatem Risikoprofil, die in entwickelte Märkte investieren möchten, könnte daher der MSCI World ideal sein. Dieser Index bietet eine solide Performanceerwartung mit geringerer Volatilität als in Schwellenländern.

Der MSCI ACWI mag sich tendenziell für Anleger eignen, die eine breitere Diversifikation anstreben und sowohl in entwickelte als auch in aufstrebende Märkte investieren möchten. So kann das Risiko durch geografische Streuung reduziert und gleichzeitig eine attraktive Rendite erzielt werden. Nicht immer hat sich dieser Mix ausgezahlt.

Der MSCI Emerging Markets Index hingegen eignet sich für risikobereite Anleger, die von den höheren Wachstumschancen in Schwellenländern profitieren möchten. Sie müssen aber auch eine höhere Volatilität und ein höheres Risiko in Kauf nehmen. Das optimale Timing ist hier oft eine kritische Variable für den Erfolg.

