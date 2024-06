Rückblick:

Der Euro kam in der abgelaufenen Handelswoche erwartungsgemäß über den angesprochenen Bereich um 1,0750/90 Dollar nicht hinaus und geriet nach einem Wochenhoch am Dienstag um 1,0760 Dollar in der zweiten Wochenhälfte wieder unter Verkaufsdruck.

Ausblick:

Das Gros der im Wochenverlauf anstehenden Konjunkturdaten aus Europa und den USA gehört in der bevorstehenden Handelswoche zweifelsohne in die Kategorie "zweite Reihe". Es dürfte keine nennenswerten Bewegungsimpulse auslösen.

Lediglich die PCE-Kernrate ("Personal Consumption Expenditures"; private Konsumausgaben) am Freitagnachmittag um 14:30 Uhr spielt in der "Champions-League" der Wirtschaftsdaten und hat entsprechend das Potenzial, größere Bewegung auszulösen.

Die PCE-Kernrate misst die Inflation, ohne Lebensmittel- und Energiekosten. Sie ist wichtig für die US-Notenbank (Federal Reserve), da sie eine stabilere und genauere Einschätzung der langfristigen Inflation ermöglicht. Das ist entscheidend für geldpolitische Entscheidungen.

Charttechnischer Ausblick:

Das Währungspaar startete positiv in die neue Handelswoche und stieg direkt in den Bereich der kurzfristig relevanten Abwärtstrendlinie im Vier-Stunden-Chart (schwarz) sowie des EMA50 im Vier-Stunden-Chart (blau im Chart unten).

Dieses Level ist bereits ein sehr wichtiger Widerstand für die Käuferseite. Der entscheidende Widerstand für die kommende Handelswoche liegt aber im Bereich um 1,0760 Dollar - das Level des Vorwochenhochs vom vergangenen Dienstag.

Sollte dieses Widerstandslevel bei 1,0760 Dollar per Stundenschluss überwunden werden können, würde im Wochenverlauf weiteres Erholungspotenzial Richtung 1,0850 Dollar entstehen. Unterhalb dieser Marke muss ein erneutes Abdriften des Währungspaars Richtung 1,06-Dollar-Marke einkalkuliert werden aus charttechnischer Sicht.

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: 16 Uhr US-Verbrauchervertrauen

Mittwoch: 16 Uhr US-Hausverkäufe

Donnerstag: 14:30 Uhr finales US-BIP 16 Uhr US-Schwebende Hausverkäufe

Freitag: 14:30 Uhr PCE-Kernrate USA, 16 Uhr Uni Michigan Sentiment