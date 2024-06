Leitindex erreicht neues Wochenhoch - doch ein klares Signal bleibt aus

Dax-Widerstand: 18.360 18.500 Dax-Unterstützung: 18.080 17.650

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte in den vergangenen 24 Stunden ausgehend von den gestrigen Tagestiefs über 250 Punkte zulegen und kletterte am Morgen auf ein neues Wochenhoch im Bereich 18.360 Punkte. Solch eine Bewegung war weder aus charttechnischen noch aus fundamentalen Gründen zu erwarten.

Die gestrige Abwärtskurslücke zum Handelsstart wurde heute somit bereits wieder komplett geschlossen.

Dax-Ausblick:

Neue Erkenntnisse im Hinblick auf eine mögliche Fortsetzung des Kursanstiegs bringt diese Aufwärtsbewegung zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht. Im Bereich des Wochenhochs um 18.350/60 Punkte setzte Verkaufsinteresse ein.

Entsprechend ist im Bereich 18.080 Punkte auf der Unter- und 18.365 Punkte auf der Oberseite (es ist jeweils der Stundenschlusskurs entscheidend) zunächst mit einer Seitwärtsbewegung zu rechnen. Für trendorientierte Marktteilnehmer ist somit eine gute Option, sich neutral zu positionieren.

Quelle: Tradingview

