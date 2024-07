Nach der ersten Runde der Frankreich-Wahl ist der deutsche Aktienmarkt mit klaren Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 1,04 Prozent auf 18 425,66 Punkte, nachdem er den Monat Juni und das zweite Quartal mit negativer Bilanz beendet hatte. Noch in der ersten Handelsstunde gab der Index allerdings das Gros der Zugewinne wieder ab und verlor über 100 Punkte vom Tageshoch.

Frankreich-Wahl im Fokus

In Frankreich kämpfen Rechtsnationale und bürgerliche Parteien nach der ersten Runde der Parlamentswahl um die Macht im Land. Marine Le Pens Rassemblement National (RN) hofft nach ihrem erwartungsgemäßen Erstrundensieg, die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung zu holen und so an die Regierung zu kommen. Ihr Vorsprung ist aber weniger deutlich ausgefallen als befürchtet.

Zalando-Aktien gefragt

Deutsche Bank Research hob das Kursziel für Zalando am Morgen auf 34 Euro von 32 Euro, die Aktie legte daraufhin am Morgen über 4 Prozent zu und war größter Gewinner im DAX40.

Abschläge gab es hingegen bei Sartorius und MTU Aero Engines. Beide Titel bildeten - ohne neue Nachrichten - mit Minus 1,8 Prozent das Schlusslicht im deutschen leitindex nach der ersten Handelsstunde.