Die meistgehandelten Produkte: Nervosität bei Nvidia, Euphorie bei Tesla.

Der Dax® startet positiv in den Handelstag und notiert am Mittwochvormittag im Plus. Die Rede von Jerome Powell in Sintra brachte gemischte Signale, doch Investoren zeigten sich optimistisch, sodass die Nasdaq® und der S&P 500® auf Rekordhöhen schlossen. Trotz fehlender neuer Impulse zur Wochenmitte profitiert der deutsche Leitindex von der Euphorie an der Wall Street.

Im Intersse der Anleger stehen heute besonders Nvidia und Tesla. Der GPU-Hersteller rückt weiter in den Fokus, da der Markt immer mehr von ihm abzuhängen scheint und Tesla zieht die Aufmerksamkeit durch freundliche Auslieferungszahlen auf sich.

Der Goldhandel wird heute aufgrund des verkürzten Handelstages vor dem US-Feiertag am 4. Juli voraussichtlich umsatzarm und ohne größere Kursausschläge bleiben. Trotzdem sehen einige Anleger das Potential für einen Preisrückgang. Die Nervosität der Anleger bezüglich Nvidia resultiert weniger aus der Marktkonzentration und mehr aus der Tatsache, dass nur 30 Prozent der Aktien im S&P 500® in den letzten Wochen Kursgewinne verzeichneten. Dieses Ungleichgewicht sorgte dafür das vor allem Nvidia Puts bei den Händlern beliebt waren. Tesla hat im zweiten Quartal 2024 insgesamt 443.956 Elektrofahrzeuge ausgeliefert und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen, die mit 439.302 Auslieferungen gerechnet hatten. Im Vergleich zum Vorquartal konnte Tesla seine Auslieferungen um 14,77 Prozent steigern, obwohl die Zahlen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,76 Prozent zurückgingen. Die Aktien von Tesla haben am Dienstag einen Kursgewinn von 10,2 Prozent verzeichnet und damit den höchsten Stand seit Januar erreicht, unterstützt durch die höheren Auslieferungszahlen und positive Analystenbewertungen. Den raschen Kurssprung sahen einige Anleger aber als ungerechtfertigt an und kauften Tesla Shorts.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Gold Put HD6M4J 0,67 2340,2 USD 2346,152973 USD 345,5 Open End DAX® Put HD610U 6,51 18217,00 Punkte 18862,825615 Punkte 28,14 Open End DAX® Call HD54HQ 3,22 18220,50 Punkte 17940,303396 Punkte 52,12 Open End DAX® Call HD6KGY 2,35 18220,50 Punkte 18031,430671 Punkte 76,22 Open End DAX® Call HD2PNL 4,25 18220,50 Punkte 17832,567711 Punkte 42,92 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.07.2024; 09:23 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Nvidia Put HD3M67 3,08 122,67 USD 100,00 USD 37,45 18.09.2024 DAX® Put HD04JM 0,92 18245,00 Punkte 15000,00 Punkte 189,69 17.12.2024 DAX® Put HD19JS 3,77 18245,00 Punkte 18300,00 Punkte 42,58 17.09.2024 NASDAQ® Call HD5QBR 2,28 20011,89 Punkte 20000,00 Punkte 146,93 16.07.2024 Mastercard Call HD263X 3,6 444,63 USD 500,00 USD 11,9 14.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.07.2024; 09:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag AMD Long HD2RVE 0,71 164,30 USD 140,875716 USD 7 Open End DAX® Short HC01RC 0,51 18242,00 Punkte 21192,019087 Punkte -6 Open End Nvidia Long HD6H2U 5,51 122,67 USD 102,255051 USD 6 Open End DAX® Short HC73RJ 1,12 18233,00 Punkte 19980,961257 Punkte -10 Open End Tesla Short HD604M 0,35 232,94 USD 254,397804 USD -10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.07.2024; 10:28 Uhr;

