KTM AG kehrt mit spannender Modellpalette auf die EICMA in Mailand zurück

Die KTM AG, ein Unternehmen der PIERER Mobility Gruppe, wird 2024 auf die Motorradmesse EICMA in Mailand zurückkehren. Sie ist die größte Zweiradmesse Europas und eine der größten Messen weltweit. Anlässlich des 110-jährigen Jubiläums der sechstägigen Veranstaltung (5. bis 10. November 2024), plant die KTM AG, die weitläufigen Hallen mit den Farben "Orange" (KTM), "Blau" (Husqvarna Mobility), „Rot“ (GASGAS) und "Schwarz" (MV Agusta) zu beleben.

Auf einer beeindruckenden Ausstellungsfläche von 1.635 m2 präsentiert das Unternehmen seine vielfältige Produktpalette. Besucher können die Performance, die brillantesten Innovationen, die schnellsten Modelle und die kreativsten Konzepte erleben, die das Portfolio für 2025 zu bieten hat. Die breite Modellpalette unterstreicht das Bekenntnis der KTM AG zu Innovation, Performance und Vielseitigkeit in der Motorradbranche. Die verschiedenen Marken der Gruppe garantieren mit ihrem jeweiligen Charme und ihren spezifischen Kompetenzen, dass Fahrer aller Vorlieben und Stile im kommenden Jahr etwas Aufregendes zu erwarten haben.

KTM wird ganz im Sinne der „Ready to Race“-Mentalität die charakteristische Schnelligkeit und Performance ihrer Fahrzeuge präsentieren, angeführt von der erweiterten KTM DUKE Baureihe 2024. Die neugestaltete 2025er KTM SX-F FACTORY EDITIONs und die aktualisierte EXC Enduro-Reihe werden das Engagement von KTM für Spitzenleistungen im Motocross- und Enduro-Sport weiter unterstreichen. Darüber hinaus wird KTM die Messebesucher mit einer Reihe von ADVENTURE-Modellen begeistern, die mit innovativen Technologien und einigen weiteren Neuheiten das Interesse des Publikums wecken werden.

Husqvarna Mobility präsentiert die frisch überarbeiteten Modelle der Vitpilen und Svartpilen Reihe, die von 125 ccm bis 801 ccm reichen und in einem neuen, eleganten Design erscheinen. Die schwedische Marke wird auch ihr erweitertes Travel-Sortiment vorstellen, darunter die Norden 901, die Norden 901 Expedition und eine Auswahl der neuesten Offroad-Reihe präsentieren. Husqvarna wird außerdem ein aufregendes neues Motorrad vorstellen, das die zukunftsorientierte Vision der Marke unterstreicht.

GASGAS lädt alle jungen und jung gebliebenen Enthusiasten ein,den aufregenden "Get on the Gas!" Spirit zu erleben. Am Stand können die Besucher das umfangreiche Offroad-Angebot an roten Bikes bestaunen. Vom Anfänger bis zum erfahrenen Champion ist für jeden das passende Bike dabei. Neben den Trial-, Offroad- und Motocross-Modellen wird auch ein neues innovatives Konzeptbike zu sehen sein. Kommen Sie vorbei und tauchen Sie ein in die pulsierende Welt von GASGAS!

MV Agusta verkörpert Eleganz und Performance – dafür stehen Motorräder wie die Superveloce, die F3 und die legendäre Brutale. Die Modelle Superveloce Arsham und die neue Enduro Veloce stehen für das kompromisslose Streben nach Perfektion. MV Agusta wirft zudem einen Blick in die Zukunft und präsentiert ein Konzeptbike. Damit läutet die legendäre Marke Made in Italy eine neue Ära ein. Mit innovativem Design und herausragender Technik setzt MV Agusta neue Maßstäbe in der Motorradindustrie.

Florian Kecht, Vertriebsvorstand: "Ein Auftritt auf der EICMA war längst überfällig. Mit unserem beeindruckenden Angebot an Motorrädern und den neuesten Technologien unserer vier Marken ist es nach fünf Jahren wieder an der Zeit, mit Schwung und in großem Stil zurückzukehren. Wir wollen nicht nur unsere neuesten Produkte präsentieren, sondern auch die Geschichten und Entwicklungen, die hinter jedem Modell stehen. Unser Messestand soll ein Ort der Vielfalt und des umfassenden Erlebens sein. Unser Ziel ist es, jeden Besucher zu bewegen, zu begeistern und zu inspirieren. See you there!"

Über die Gruppe:

Die PIERER Mobility AG ist die Holdinggesellschaft von KTM AG, Europas führendem Motorradhersteller. Mit dem Fokus auf das Premiumsegment vereint das Unternehmen die Marken KTM, GASGAS, Husqvarna und MV Agusta unter einem Dach. Zum Premium-Markensortiment zählen auch die Hochleistungskomponenten der Marke WP und die speziellen KTM X-BOW Hochleistungssportwagen. Im Jahr 2023 verkaufte PIERER Mobility mehr als 380.000 Motorräder.

